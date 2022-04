Vélez venció a Tigre en Liniers y complicó su clasificación

Vélez Sarsfield se impuso ajustadamente a Tigre por 3 a 2, al cabo de un atractivo encuentro disputado esta tarde en el estadio "José Amalfitani", en el marco de la decimotercera jornada de la zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Agustín Obando, a los 22 minutos de la primera etapa, inauguró el marcador para el elenco de Victoria, en tanto que el paraguayo José Florentín, a los 26 del mismo período, niveló las acciones para el conjunto de Liniers.

Lucas Janson, a los 33 minutos del primer tiempo a través de un penal, dio vuelta el score para el "Fortín", mientras que Julián Fernández, a los 40 de la misma etapa, alargó la diferencia para el dueño de casa.

Ya en el complemento, Sebastián Prieto, a los 42 minutos, descontó para el cuadro de la zona norte del Gran Buenos Aires.

La buena campaña de la escuadra de Diego Martínez pareció hallar su prolongación en la tarde de hoy.

Tigre comenzó mucho mejor que su sorprendido adversario y encontró en la pierna izquierda de Obando un justo premio a su superioridad tras una buena definición desde la punta zurda al palo opuesto a su ubicación.

Como por arte de magia la visita disputó una segunda mitad del primer tiempo en la que recibió tres goles casi sin darse cuenta.

El conjunto de Julio Vaccari pasó en apenas una exhalación de ser dominado a convertirse en dominador absoluto del desarrollo.

Producto de ese cambio sustancial en el trámite el "Fortín" arribó a la igualdad tras una buena asistencia de Janson a Florentín para que este anticipe a toda la defensa de Tigre entrando al área.

Una mano de Prieto en ese sector del terreno derivó en un penal muy bien ejecutado por Janson a la derecha de Marinelli y tras cartón un furibundo zurdazo del juvenil Julián Fernández desde fuera del área se incrustó en el arco del "Matador" no sin antes rebotar en el palo derecho del guardavallas visitante.

Luego del descanso, Tigre pugnó afanosamente por descontar, objetivo que concretó tardíamente y que apenas le sirvió para mejorar la estadística.

Un Vélez algo más trabajado desde lo táctico lo venció por ser más oportuno y por haber asimilado una derrota parcial que en ese momento merecía.

Pese a jugar con algunos suplentes ya que reservó a algunos hombres para enfrentar a Bragantino de Brasil por la Copa Libertadores de América, el conjunto de Liniers se hizo acreedor a un triunfo tan ceñido como incuestionable luego de soportar un demorado descuento tigrense a partir de un lejano remate de Prieto que se incrustó en el ángulo inferior zurdo de Lucas Hoyos y que de alguna manera enmendó el error del goleador en la segunda conquista velezana.

Síntesis del partido

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Diego Gómez, Francisco Ortega; Máximo Perrone, José Florentín, Julián Fernández, Joel Soñora; Lucas Pratto y Lucas Janson. DT: Julio Vaccari.

.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Nicolás Demartini, Sebastián Prieto; Sebastián Prediger, Ijiel Protti, Ignacio Fernández, Cristian Zabala, Agustín Obando; Facundo Colidio. DT: Diego Martínez.

.

Goles en el primer tiempo: 22m. Obando (T), 26m. Florentín (VS), 33m. Janson (p) (VS), 40m. J. Fernández (VS).

.

Gol en el segundo tiempo: 42m. Prieto (T).

.

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Pablo Magnín por Zabala (T), 18m. Miguel Brizuela por Soñora (VS), 24m. Blas Armoa por Obando (T), 28m. Agustín Bouzat por J. Fernández (VS), 28m. Nicolás Garayalde por Perrone (VS), 34m. Lucas Menossi por I. Fernández (T), 35m. Alexis Castro por Colidio (T), 49m. Sebastián Sosa Sánchez por Pratto (VS)

Estadio: Vélez Sarsfield.

Árbitro: Néstor Pitana..