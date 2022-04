San Fernando homenajeó a sus Héroes de Malvinas en las instituciones educativas municipales

El Intendente Juan Andreotti participó de un emotivo acto en vísperas del 40 aniversario de la Gesta de las islas Malvinas realizado en el CEIM N° 2 del que participaron alumnos junto a integrantes de los programas Sumate y Casa de Día. Transmitió su testimonio el ex combatiente Jorge Barrera, a quien las chicas y chicos le obsequiaron una canción y plantaron árboles en homenaje a todos los Veteranos y caídos.

Para homenajear a los ex combatientes de San Fernando en el marco de los 40 años de la Gesta de Malvinas, el Intendente Juan Andreotti, acompañado de la Concejal Eva Andreotti, encabezó un acto en el CEIM N°2 (Centro Educativo Integral para chicos de 6 a 13 años) del que participaron integrantes del mismo, del Programa Sumate (para capacitación y contención de adolescentes) y de “Casa de Día” que ayuda a jóvenes que luchan contra adicciones.

Al respecto, la Concejal Eva Andreotti dijo: “Hoy homenajeamos por Malvinas a uno de nuestros Héroes contemporáneos, el ex combatiente Jorge Omar Barrera, a quien le agradecemos el haber transmitido su testimonio a los chicos que vienen trabajando la temática sobre el 40 aniversario de la Gesta para que lo lleven en el corazón, y que todos aprendamos a cuidar de nuestra Patria, a quererla, respetarla y sobre todo a tener memoria”.

“Los chicos y chicas de instituciones educativas municipales le obsequiaron a Jorge una canción a coro y con guitarra, y se plantaron árboles en memoria de nuestros caídos en Malvinas, lo que continuaremos haciendo durante todo el mes de abril con el equipo de EcoSanfer”, concluyó la Concejal.

En tanto, el Veterano de Guerra Jorge Barrera, que fue invitado a brindar su testimonio, expresó: “Estoy sorprendido, no esperaba este homenaje tan lindo y me voy re contento. En vísperas de un nuevo 2 de abril, voy reencontrando emociones. Nuestra principal idea es difundir las vivencias de la Gesta, por eso me animé a preguntarles si querían saber algo y preguntaron, les respondí; rescato el silencio que hicieron y el respeto”.

“Además, cantaron una canción muy linda y emotiva; fue muy fuerte, si hubiera estado con otro compañero también lo hubiese vivido de la misma forma. Estoy muy agradecido por este homenaje que en mi representa a todos los Veteranos de San Fernando”, concluyó Barrera.

Cabe destacar que junto al Intendente Juan Andreotti, la Concejal Eva Andreotti y el Veterano Jorge Barrera, los alumnos plantaron árboles en las veredas y el interior del CEIM a modo de conmemorar a los caídos en la Gesta de Malvinas.