El Municipio de San Fernando asistió a los vecinos por el temporal y la sudestada.

Personal de Protección Ciudadana, Defensa Civil, Bomberos y la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos del Municipio realizaron un operativo de asistencia este martes por las lluvias y sudestada que afectó a los barrios Alsina, Alvear e Infico en la madrugada.

Además, llevaron adelante acciones de limpieza, poda preventiva de árboles altos con peligro de derribo, se mantienen sumideros desobturados y se levantan montículos de la vía pública. Ante emergencias, los vecinos pueden llamar al 103.

El Municipio de San Fernando cuenta un Centro de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM) donde confluyen distintas áreas como Defensa Civil, Protección Ciudadana, Servicios y Espacios Públicos, Bomberos Voluntarios y el Sistema de Emergencias de Ambulancias con el objetivo de enfrentar todo tipo de emergencias de forma inmediata. Por alerta del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas fuertes y sudestada, el COEM desplegó operativos de asistencia a vecinos afectados de los barrios Alsina, Alvear e Infico.

El Secretario de Protección Ciudadana, Néstor Pisetta, supervisó las tareas y explicó: “El Intendente Juan Andreotti siempre nos solicita que estemos a disposición del vecino y acá estamos con todas las herramientas que cuenta el Municipio, Defensa Civil y el camión unimog entrando en las calles anegadas a raíz de la crecida del río, asistiendo a todos aquellos que los necesiten”.

Los vecinos del barrio también opinaron sobre las tareas de asistencia. Por ejemplo, Aníbal dijo: “Estoy muy agradecido con el Municipio, vinieron rápidamente a ayudarme. Con cada sudestada crece el agua en las calles en esta zona cerca del río y la asistencia se vuelve fundamental para nosotros”.

En tanto, Marcela señaló: “Nos sentimos muy cuidados por las autoridades locales, siempre están presentes cuando se los necesita y nos auxiliaron e informaron ante estas inclemencias climáticas”.

Ante la alerta amarilla emitida en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional que informa la crecida del Río de la Plata, lluvias y vientos fuertes, se recomienda a todos los vecinos no depositar residuos en la vía pública, ya que esto podría producir inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales. No colocar tendederos, macetas ni sillas de plástico a la intemperie y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas provocando su caída y poner en riesgo a terceros.

Además, se recomienda no conectar artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua; no arrojar botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros. Para la prevención de accidentes en la vía pública, se aconseja no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables.

Asimismo, a los automovilistas en particular, se les aconseja usar siempre cinturón de seguridad y extremar las precauciones al conducir, dado que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales. Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.

(*) En caso de alguna emergencia pueden comunicarse al 103, con el Servicio de Defensa Civil.