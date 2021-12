Julio Zamora inauguró la ampliación de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica en el Materno Infantil de Tigre

El intendente participó de la apertura del espacio que ahora es más accesible y fortalecerá la atención de niños y niñas. Cuenta con 6 camas, oxígeno y aspiración central, monitores multiparamétricos, bombas de infusión, respiradores artificiales y tecnología de punta. Además, se construyeron depósitos, habitaciones para médicos y salas de estar.

El Municipio de Tigre inauguró la ampliación de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) del Hospital Materno Infantil "Dr. Florencio Escardó". El intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora, participaron de la apertura del espacio, que fortalecerá la atención de niños y niñas con un equipamiento de consta de con 6 camas, oxígeno, aspiración central, monitores multiparamétricos, bombas de infusión, respiradores artificiales y tecnología de punta.

"El Hospital sigue creciendo, en este caso con la incorporación de nuevas camas de terapia intensiva, así como de aislamiento para patologías contagiosas. Es un salto cualitativo que está dando la institución, incorporando tecnología y recursos humanos capacitados a la hora de atender a nuestros niños”, destacó el jefe comunal y agregó: “Desde que se creó el servicio de cirugía pediátrica se realizaron hasta el momento más de 800 procedimientos quirúrgicos, que antes eran derivados a otros distritos y hoy se atienden en Tigre. Es un paso más que nos permite seguir ampliando horizontes, teniendo la posibilidad de contar con profesionales especializados; y con la infraestructura necesaria".

"Tenemos como norte el sueño de los vecinos de Tigre que es tener el Hospital Municipal de Adultos. Estamos culminando todo el proyecto ejecutivo para poder comenzarlo. Todo lo que se hizo en estos últimos años, con los HDI, el servicio de resonancia y esta nueva incorporación, nos motiva para que Tigre siga creciendo en materia sanitaria y sea referente regional como se está convirtiendo este Hospital", finalizó el intendente.

Durante el encuentro, el párroco de la Inmaculada Concepción, José Luis "Cote" Quijano brindó sus palabras ante los presentes y bendijo las nuevas instalaciones. Luego, las autoridades presentes realizaron una recorrida por la nueva UTIP para supervisar su nuevo equipamiento y realizaron el tradicional corte de cinta.

Por su parte, el secretario de Salud, Fernando Abramzon, afirmó: "Es una gran inversión la que ha hecho el Municipio en el área de terapia intensiva pediátrica, que es una de las más complejas y están los pacientes más graves. Si bien ya teníamos un espacio similar que habíamos armado hace dos años con 4 camas, ahora se hizo algo distinto con nuevo equipamiento que la gestión adquirió. Vamos a seguir por este camino hasta alcanzar el Hospital Municipal de Alta Complejidad para Adultos, que es el próximo paso; el resto de la pirámide la hemos completado y vamos a continuar incorporando lo que haga falta. Que los vecinos se queden tranquilos porque el intendente piensa en la salud de la comunidad”.

El espacio, además, posee un cuerpo de 52 especialistas pediátricos en diferentes ramas de la medicina, entre las que se encuentran: general, psiquiátrica, psicología, fonoaudiología, neurología, gastroenterología, otorrinolaringología, alergista, entre otros.

La concejala Gisela Zamora también participó de la inauguración y expresó: "Es un día muy importante para todos los vecinos y vecinas de Tigre porque este nuevo espacio tiene todo lo necesario para brindar la mejor atención. Como legisladora y como mamá me llena de orgullo saber que hoy en nuestro distrito las mujeres y las mamás no tenemos que andar a las corridas buscando salud de calidad, porque en nuestro Hospital Materno Infantil tenemos todas las herramientas y los mejores profesionales para cuidar, atender y acompañar a nuestros chicos".

"Estamos dando cobertura a un área muy sensible, como es la terapia pediátrica, que no abunda lamentablemente en el corredor norte. Esto se creó justamente por la demanda que teníamos, en la cual los pacientes que se presentaban con una situación adversa de estas características tenían que ser derivados. Se empezó con una pequeña terapia de 4 camas, y así y todo se atendieron 100 pacientes hasta que pudimos inaugurar este espacio. Atendemos 70 mil consultas anuales por guardia y 36 mil por consultorios externos, que no es poco. La terapia intensiva nos destrabó un montón de situaciones por lo cual concretamos 800 intervenciones quirúrgicas y eso es un salto de calidad muy importante", comentó el director del Hospital Materno Infantil, Néstor Civetta.

Estuvieron también presentes en la inauguración: el secretario General, de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario de Gobierno y Protección Ciudadana, Mario Zamora; el secretario de Comunicación, Ignacio Castro Cranwell; la subsecretaria de Política Sanitaria, Julieta Savini; y la directora ejecutiva del Hospital Materno Infantil "Dr. Florencio Escardó", Alejandra Fontao.