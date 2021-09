“La Justicia en América Latina es más resolutiva en derechos sociales que en Europa”

Lo sostiene la abogada Griselda Herrera López desde Madrid, España. Además considera que la abogacía debe dejar de ser regional sino se debe internacionalizar porque un abogado debe ejercer y defender los derechos de la gente desde cualquier parte del mundo.

“La Justicia es mucho mas resolutiva en América porque es más moderna, lo que tiene España y Europa que hay mucha desventaja en cuanto a los derechos sociales, los hay, existen, pero al tratar de ejercerlos y que te los tutelen no es sencillo”, sostiene la abogada mexicana Griselda Herrera López residente en Madrid.

Ante esta situación la jurista afirma que “lo que pasa en España es que los jueces son muy conservadores como también lo es el Tribunal Europeo, muchas veces es una cuestión de camiseta política”.

“En América Latina los jueces están innovando y logrando jurisprudencia todo el tiempo, en España y Europa siempre van rezagados” y agrega que “cuando los jueces en España, que son funcionarios, llegan a un determinado status se establecen en una zona de confort que ya no les interesa tratar temas que políticamente puede poner en riesgo su puesto”. “No se exponen a perder el cargo, de ahí que son conservadores”.

Herrera López afirma que la Justicia y la responsabilidad social es algo que deben ir de la mano y no ser dos contrapartes porque en el mundo de la abogacía es necesario “ejercer el pensamiento libre ya que no comparto que un Institución me diga que negocios debo administrar o crear”.

“En España toda la regulación de la abogacía es colegiada y esto para mi es una forma de control hacia la profesión que debería ser libre como es en México y en los países de Latinoamérica donde que cada uno ejerce su oficio sin estar bajo la tutela de un Colegio”.

También destaca que es momento que “la abogacía deje de ser regionalizada, tenemos que quitarnos ese pensamiento, ya no se puede decir: “yo soy abogado español o mexicano o argentino”, se debe decir: “soy abogada e internacionalista porque puedo ejercer mi profesión desde cualquier lugar del mundo”.

La presencia de la mujer indígena en el espacio iberoamericano

“Soy hija de una madre indígena a través de cultura Olmeca y estoy muy orgullosa de las raíces y los valores que me educaron desde el indigenismo que tiene un pensamiento muy diferente al Catolicismo que nos impusieron los españoles, por eso me gusta hablar de feminismo indígena y de la presencia de la mujer indígena en el espacio Iberoamericano y en el que estoy en un grupo de expertos sobre los derechos de los indígenas”.

La abogada destaca la presencia del “feminismo indígena que está logrando una presencia muy fuerte y grandes avances en toda América Latina porque ya hay senadoras, diputadas, magistrados que se encuentran en la cúpula del poder que mueven agendas legislativas y multilaterales ”.

El Feminismo

¿Cuál es su opinión sobre el feminismo?

Me toca estar con todos los feminismos existentes y todos son necesarios, se deben apoyar mutuamente, y por supuesto se debe respetar la postura de cada una, estoy convencida que a través de la protesta social se deben defender los derechos porque silenciadas no lo vamos a lograr, pero también creo que las que tenemos la capacidad en la cualificación jurídica debemos hacer planteamientos estratégicos para el futuro de las demás, ya se nota que hay un cambio generacional en los actos y las ideas”.

¿Considera que está llegando a todas las mujeres este movimiento?

Lo primero es que el feminismo debe ser para todas y si están excluyendo a las migrantes no es feminismo sino es un feminismo de privilegio, con las reformas que se están llevando adelante en España invisivilizan más a las mujeres”.

¿Y en América Latina la situación es igual?

Es diferente porque cada país tiene sus circunstancias, sus realidades y sus discursos, me gusta lo que se está haciendo en la Argentina y en Chile, y en el caso de Guatemala tiene un feminismo que está dirigido a la mujer indígena, Los países tienen agendas diferentes pero convergen en un mismo punto.

Herrera López ha sido tajante al sostener que “el feminismo no es odiar al hombre, rechazo todo tipo de violencia porque no es la manera de avanzar, tanto el hombre como la mujer somos necesarios y complementarios en este camino que estamos haciendo”.

Desde hace 15 años es integrante de la Organización Mundial de Abogados (OMA), una organización sin fines de lucro que nació en México y que tiene como objetivo internacionalizar la abogacía y que no se encuadre en una región. “Si esta la OIT o la OMS también tiene que existir una organización mundial de abogados”.

Aclara que “la OMA esta mas allá del contexto político de un país porque el premisa principal que se tutelen valores, además de tener una red de abogados a nivel mundial para restablecer el estado de derecho en donde no este, esa es nuestra función desde el lugar del mundo en el que nos encontremos”.

La OMA está confirmada por juristas de todas partes del mundo desde China, Rusia, Japón hasta abogados indígenas, comunitarios y rurales “pero no solamente son abogados sino que está conformado por un equipo multidisciplinar que va desde un periodista jurídico hasta una persona que esté en la parte cultural y un psicólogo con conocimientos jurídicos”.

¿Por qué decidió ser abogada?

Desde los diez años que les dije a mis padres que quiera estudiar abogacía, lo hago por convicción, porque me gusta y lo seguiré haciendo desde una función social y no esperar que un Colegio de Abogados me diga que tengo que hacer y que no”.