En el cierre de campaña Massot cuestionó el rol opositor de Cambiemos en Tigre

El precandidato de ”Juntos” en Tigre, Nicolás Massot, cerró su campaña junto al precandidato a diputado Emilio Monzó. En su discurso volvió a cuestionar el rol opositor del Bloque cambiemos que encabeza Segundo Cernadas.

Nicolás Massot cerró ésta jueves su campaña en como precandidato a concejal en Tigre y volvió a cuestionar el rol opositor que viene cumpliendo Cambiemos en el distrito: “Nuestro espacio va a tener que asumir un rol opositor, va a tener que controlar, auditar al intendente, que se terminen pagando sobreprecios en los servicios públicos y discutir el destino de los fondos”.

Y agregó: “Tenemos muchas coincidencias y vamos a dar la misma pelea, pero antes tenemos que dar una discusión de por qué llegamos hasta acá. No podemos pensar que vamos a ser alternativa real si no somos alternativa a nivel municipal, no podemos hacer oposición en las redes sociales y oficialismo en el Concejo Deliberante”.

Por otra parte, comparó esta situación con la de 2015, cuando a Cambiemos le tocó ganar la elección a nivel nacional y provincial. “Hace 10 años pensábamos que si lográbamos una unidad de la mayoría de argentinos en todos los municipios para ponerle freno al kirchnerismo era suficiente. Hoy estamos ante una situación parecida pero mucho más difícil porque pasaron seis años en donde la situación social y económica se deterioró aún más todavía”, reflexionó.

Massot estuvo acompañado por el precandidato a Diputado Emilio Monzó, quien llenó de elogios al precandidato de Tigre: “Lo conocí hace 10 años y siempre fue una mente brillante, con la madurez de un adulto a pequeña edad”. Y hasta lo canidateó para el futuro: “Nunca imaginamos que iba a elegir Tigre para ser intendente en 2023”.

Para cerrar, Monzó también le pegó a Santilli y compañía: “No podemos tener candidatos de la Capital Federal en la Provincia de Buenos Aires, se tiene que terminar de una vez por todas esta decisión que tiene que ver con el marketing y la comunicación pero no con la capacidad y el conocimiento para gobernar la Provincia de Buenos Aires”.