San Isidro lanzó una campaña en la que los barrenderos son los protagonistas

Se trata de una novedosa iniciativa en la que a través de cartelería en vía pública y redes sociales se brindan tips a los vecinos para cuidar la limpieza del distrito en conjunto.

El Municipio de San Isidro lanzó una novedosa campaña en la que los barrenderos son los protagonistas. En carteles en vía pública y redes sociales se pueden leer tips para concientizar sobre la importancia de la higiene urbana, ya que mejora la calidad de vida de vecinos y vecinas, además de lograr una ciudad más limpia.

“Decidimos hacer una campaña de limpieza y también de respeto y convivencia, donde los barrenderos de nuestro barrio nos cuentan cómo hacer para mejorar la calidad de vida de todos, y también cómo ayudarlos en su tarea. Nos pareció una buena oportunidad para enseñar y educar y también para homenajear a nuestros barrenderos que todos los días salen a recorrer las calles de San Isidro”, contó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

“Ayudame barriendo la vereda, yo barro la calle”, se puede leer en una de las frases de los barrenderos que también son tips para concientizar a los vecinos.

Otros tips de la campaña son: “No dejes el auto pegado al cordón”; “No tires basura a la calle que pueda tapar las alcantarillas”; “Embolsá el pasto que cortás para que pasen a retirarlo”; “Cuando hay alerta meteorológica, si podés revisá que no haya basura en tu vereda”; “Tratá de no dejar el auto muchos días en el mismo lugar”.