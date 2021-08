Tigre: Massot recorrió junto a Lousteau el barrio La Paloma

Los precandidatos de Juntos Nicolás Massot, Emilio Monzó y Danya Tavella, junto al actual senador, Martín Lousteau, recorrieron este sábado el centro comercial de “La Paloma” en el partido de Tigre de cara la las PASO del próximo 12 de septiembre.

En ese marco, mantuvieron un contacto con comerciantes y conversaron sobre temas centrales en la agenda de los bonaerenses como la inseguridad y la reactivación de la economía.

En su contacto con la prensa, Massot explicó que los vecinos del barrio le mostraron su preocupación por “La falta de turnos en los centros de salud, los cierres tempranos, la falta de insumos y obviamente está la esperanza de todos los comerciantes que siempre miran para delante, pero que están queriendo salir de una pandemia en donde hubo poco acompañamiento desde el punto de vista fiscal del municipio”.

Respecto a la elección de realizar el recorrido en “La Paloma” y no en centros más poblados como Pacheco o Tigre Centro, consideró que “resultó ser una decisión más que correcta, porque hubo personas que se emocionaron de ver una figura de la relevancia de Martín (Lousteau)caminando como cualquier ciudadano, no tenemos que buscar la foto, lo que hay que buscar es sinceridad a la hora de entender los verdaderos problemas y La Paloma es seguramente una buena radiografía de una clase media muy trabajadora que no la tiene fácil”.

Martín Lousteau “las cosas se transforman desde lo ejecutivo”

Lusteau destacó la importancia del recorrido y el contacto real con vecinos “no conozco muchos candidatos que recorren en serio y hablen en serio cuando hacen una recorrida, muchas veces que lo que buscan es la foto y se van rápido”.

Y aseguró “la comprensión de lo que está pasando por haberlo visto, estudiado previamente y contrastarlo en el territorio con los vecinos no es común, yo veo que Nico tiene esto, no es marketing es entender los problemas y querer cambiarlos”.

Respecto a la interna que define los candidatos de “Juntos” consideró que Cambiemos fue una “desilusión” en la provincia de Buenos Aires, “porque cuando uno pierde por 14 puntos, quiere decir que muchos se desilusionaron, entonces hay que tomar lo mejor, por eso es importante que haya una PASO y por eso es importante que Facundo (Manes) haya traído la calidad gente que trajo.

“Yo creo que va a ser una muy buena paso, va Mostrar otra vez liderazgos distintos y eso va a fortalecer lo que se puede construir a futuro”, consideró.

Además detalló “Nico yo estuvimos en lo legislativo y las cosas se transforman desde lo ejecutivo, el que tiene ganas de cambiar las cosas lo que hace es pelear desde el ejecutivo”, al tiempo que destacó “lo que nos reveló la pandemia es que mientras los presidentes y los gobernadores decidían regulaciones que muchas veces ellos mismos incumplían, los que tenían que lidiar con la realidad de cómo se gestionaba lo que otros decidían son los intendentes, entonces que figuras nacionales se quieren comprometer a administrar un municipio o una provincia es lo que hace falta para transformar”.

Cabe recordar que tanto Monzó como Tavella integran la lista de precandidatos a diputados nacionales por la lista de Juntos que lidera Facundo Manes; en tanto que Massot es precandidato a concejal de Tigre por la misma lista.