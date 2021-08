Jorge Macri recorrió Vicente López junto a Santilli y Larreta

El precandidato a diputado nacional por Juntos Diego Santilli y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recorrieron Vicente López esta mañana junto al intendente Jorge Macri.

Después de desayunar en el emblemático “Café París”, caminaron por el Centro Comercial Ugarte, donde conversaron con los trabajadores de los locales y los vecinos sobre sus principales preocupaciones.

Tras la recorrida, Jorge Macri se refirió a la importancia del trabajo en equipo: “Junto a Horacio y Diego hemos intercambiado experiencias de gestión que nos permiten seguir trabajando en equipo, y eso se ve reflejado en lo que hacemos para mejorarle la vida a la gente”

El intendente de Vicente López destacó además que “Es gratificante caminar y escuchar a los vecinos y saber del apoyo que nos brindan”.

Respecto a las elecciones PASO consideró que “El próximo 12 de septiembre tenemos una nueva oportunidad en Vicente López de seguir legitimando una gestión que está presente en todos los barrios, con más seguridad y salitas de salud, y bancando a los comerciantes. Y en Provincia con un candidato como Diego, que representa todo lo que puede dar Juntos”.

Por su parte, Santilli se refirió a los proyectos de ley que presentará ante el Congreso si accede a una banca en las próximas elecciones legislativas: “Entre las 19 propuestas que hemos hecho identificamos tres elementos centrales: El primero es la educación: hay que ir a buscar a los chicos que abandonaron la escuela. En la Provincia tenemos 280.000 jóvenes que perdieron contacto con la educación en primaria y secundaria, y si uno toma los cuatro niveles educativos son casi 500.000 chicos”.

Asimismo, aseguró: “Hay que evaluar, porque si no pasan cosas como en Toyota u otras empresas, donde no encuentran jóvenes con secundario completo para poder construir una carrera en compañías o pymes importantes de nuestro país. La evaluación debe ser obligatoria, no puede estar a merced de un gobierno de turno. No se trata de focalizar la evaluación en el error, se trata de ver qué nos falta, qué contenidos más tenemos que tener para que nuestros jóvenes tengan un futuro mejor”.

Santilli también hizo referencia al proyecto de ley de Emergencia Educativa: “Los argentinos tenemos que tomar a la educación como política de estado. Esto significa ver qué nos falta en infraestructura, equipamiento básico y conectividad. En el futuro, todas las aulas de nuestro país tienen que tener Wi-Fi”.

La difícil situación económica actual fue otra de las preocupaciones que los vecinos de Vicente López resaltaron en diálogo con Santillil respecto, al el precandidato a diputado nacional señaló: “Tenemos que acompañar a las pymes que están tratando de salir. Hablamos con Jorge y Horacio en la recorrida sobre las pymes que han sufrido todos estos meses, que son los comerciantes que les costó volver a abrir las persianas. Hubo un intendente que empujaba para que volvieran a tener trabajo, para que pudieran abrir y laburar. Hay que defenderlas y, también, generar empleo joven”.

“Vamos a presentar un proyecto de ley para eliminar los impuestos al trabajo en los jóvenes de entre 18 y 13 años, a lo largo de cinco años, para que esa masa de jóvenes que hoy no tiene trabajo y está en la informalidad, que no aportan al Estado, puedan reinsertarse, tener formalidad y un futuro mejor”, dijo Santilli.

Rodríguez Larreta se refirió a la importancia de las elecciones legislativas de este año: “Se juega en qué modelo de país queremos vivir. Si queremos profundizar un modelo como el de hoy, donde cada vez hay menos laburo y los chicos no están en las escuelas”.

“Acá en la esquina nos pedían por favor que en la Provincia vuelva la escuela todos los días, cosa que en Capital sucede porque están desde febrero”, destacó el jefe de gobierno porteño.

“Lo que se juega en la elección es qué país queremos para nuestros hijos. Nosotros estamos convencidos de que queremos un país con laburo, con chicos en las escuelas, donde puedas salir a la calle seguro, sin ningún miedo ni preocupación por la inseguridad”, afirmó finalmente Rodríguez Larreta.