Carrió apoyó el acto del presidente Alberto Fernández en homenaje a las víctimas del coronavirus

La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió apoyó hoy el acto que encabezó el presidente Alberto Fernández junto a los gobernadores en homenaje a las víctimas de la pandemia de coronavirus, al afirmar que los muertos por esa enfermedad no son una estadística sino vidas que se pierden.

"Me parece muy bien el homenaje a los muertos por covid. Y que entiendan que los muertos no son una estadística, son vidas que se pierden y personas que sufren", consideró Carrió.

La dirigente sostuvo que tiene a su familia "devastada por los muertos por covid" y puntualizó que "hay mucho dolor en Argentina y mucho duelo".

"Si ven la televisión europea, se van a dar cuenta de que todos están haciendo homenajes desde hace un año. Nosotros nos acordamos ahora porque es tiempo electoral. Pero que esto sirva como reflexión", señaló Carrió en declaraciones al canal TN.

Para la exlegisladora, "si no tenemos empatía con una muerte, no podemos tener empatía con todo lo humano del mundo. Me parece muy bien que el Presidente se haya acordado", reiteró.

Además, Carrió se diferenció de otros sectores de la alianza opositora Juntos por el Cambio al reafirmar que ella "no hace política" con la pandemia.

El Presidente remarcó hoy la necesidad de que "tanto pesar" por el coronavirus "se vuelva fuerza e impulso para construir el futuro de nuestro país con diversidad y sin divisiones irreconciliables", al encabezar un homenaje a los fallecidos por la pandemia junto a gobernadores, al jefe de Gobierno porteño, representantes de diferentes credos y trabajadores esenciales.

En un emotivo acto desarrollado durante el mediodía de hoy en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y transmitido por cadena nacional, Fernández pidió cuidar a la Argentina porque "entre todos y todas, juntos y juntas, derrotaremos a la pandemia".