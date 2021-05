Héctor de Césare: “No hay música mala, sino mal tocada”

De padre músico argentino el cantautor español, en conversación con elcomercioonline.com desde Madrid, España, se encuentra presentando para la Argentina la canción “Rosa María” que es éxito en España y ahora está sonando nuestro país. Además tiene su propio medio de comunicación Mas Que Pop y es psicólogo.

Observando tu biografía tocas todas las puntas del mundo de la música desde el jazz, clásico a lo latino y urbano. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Y Por qué?

Me siento cómodo en prácticamente todos los estilos que tengo experiencia que son los que mencionas. Tanto el jazz como el pop como la música latina son géneros que he aprendido en contextos reales y con expertos en cada uno de los estilos. La música clásica es la única que ya no practico (aunque debería) cuando acabé de estudiar guitarra clásica ya me dedique a la música moderna y el clásico lo aparté.

¿Cuál es el estilo en el que sentiste un quiebre desde lo musical y lo compositivo en tu carrera?

Sin duda en el campo del pop. Cuando empecé a tocar con grupos famosos como Girasoules ahí fue un clarísimo punto de inflexión.

Seguramente tu padre, destacado músico de jazz, fue una influencia muy importante, pero quién consideras que te ayudo a dar un paso más adelante en el conocimiento musical.

Sin duda el conservatorio de música donde aprendí los códigos de la música clásica y también las escuelas de música moderna donde me formé a posteriori. Profesores tan relevantes dentro del mundo del jazz como Perico Sambeat o Dani Flors, son eminencias en el mundo del jazz en España donde aprendí muchísima música.

¿Te gusta lo que escuchas hoy en el panorama musical? O a que se le debe llamar panorama musical, si es que lo hay.

Hay de todo hoy en día. Aunque soy de la opinión que no hay música mala sino mal tocada, partiendo de ahí, ya es una cuestión subjetiva. Música es arte y por lo tanto es algo muy subjetivo de cada uno y de gustos personales.

Tienes un medio de comunicación (Mas Que Pop TV) y produces música. ¿Es difícil estar en ambas veredas? O te resulta más sencillo porque reconoces que hay potencialidad en ambos lados.

Es muy complicado estar en ambos mundos, tengo que hacer ingeniería para gestionar bien el tiempo. Aunque van de la mano porque el medio es musical, una marca potencia a la otra y viceversa.

Estas promocionando para la Argentina la canción “Rosa María”. ¿Que nos puedes contar de ella?

Rosa María es una canción que nació allá por el año 2010 con mi anterior formación La flamenquería mestiza. Un grupo donde mezclábamos música Argentina, con pop flamenco y música latina. Originariamente era una Milonga. Se llamaba Milonga para Rosa María. Fue la canción más famosa de la banda, y la que más gustada en las actuaciones. Desde hace un año aproximadamente pensé que hacerle una versión en pop urbano podría funcionar y así está siendo.

¿“Rosa María” fue una canción sencilla de desarrollar desde la letra y desde lo musical?, porque tuvo dos versiones hasta esta última que conocemos.

Tiene dos versiones porque con la primera ya funcionó, el público la acogió muy bien por lo que pensamos que la segunda versión más actualizada debería funcionar también.

Además de “Rosa María” en la Argentina estas presente en Colombia con la canción “Nadie Mejor que tu” que está dedicada a las mujeres de tallas grandes. ¿Cómo surgió el tema? Y ¿Cuál es el objetivo?

A parte de dedicarme al mundo de la música estudié la carrera de psicología y ya estudiando la carrera me di cuenta de los problemas psicológicos y sociales que tenían las mujeres de tallas grandes por no cumplir con las medidas standard que la sociedad dictamina que tienen que tener las mujeres para considerarse “Bellas”. Problemas de Anorexia, bulimia, etc…eso ya me dio que pensar. Yo como cantante y medio de comunicación apoyo con mi música a este colectivo de mujeres tan importantes. Debemos cultivar y trabajar más los valores internos, más que lo externo

La gente como te puede ubicar en la redes sociales.

Estoy en todas las redes como Héctor de Cesare y pueden encontrar toda mi info en mi web oficial www.hectordecesare.com. Muchísimas gracias a vuestro medio por el apoyo y a mi equipo de prensa de Argentina por hacer posible esta entrevista