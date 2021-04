El PAMI La Plata podría derivar pacientes a otras ciudades

El Director Ejecutivo de la obra social, Marcelo Leyria, dijo que “no queremos angustiar, pero la situación es grave”.

El Director Ejecutivo de PAMI La Plata, Marcelo Leyria, explicó que por el incremento de los casos de coronavirus la región está “en una situación en la que debemos alertar por los niveles de ocupación de camas”.

En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une dijo que “tenemos una permanente comunicación con las clínicas por la situación. Lo que pasa es que el COVID ocupa otras camas por el aislamiento. Y esto limita ocupación para otras prácticas”.

En ese maco, Leyria explicó que ante la grave situación que se vive, y teniendo en cuenta que los establecimientos sanitarios de la ciudad reciben consultas y pacientes de toda la región “es un hecho” que se empiece a derivar a los pacientes.

Al respecto, señaló que “los que necesiten algún tipo de internación van a terminar en otras ciudades. La situación es muy grave. Quiero alertar pero no quiero decir cosas que se generen angustias. Hoy sale un paciente, entra otro. Y ante una emergencia, es muy probable que un platense termine en una ciudad del conurbano o del interior intubado”.

Leyría sostuvo que “el sistema, tanto público como privado, está colapsado. Las familias deben tomar conciencia sobre la gravedad de la situación”.

“Los adultos mayores tomaron conciencia, pero otras sectores de la sociedad no. Eso genera contagios. Y el aumento de casos produce necesidades en un sistema de salud que no da abasto. El gobierno provincial está tomando medidas; pero tenemos que tomar conciencia y no subestimar al virus”, enfatizó.

Finalmente, Leyria reiteró la importancia de seguir confiando en la vacuna y le pidió a la ciudadanía que se siga anotando en el sistema provincial para inmunizarse y adelantó que en aproximadamente 15 días, PAMI abrirá una nueva posta de vacunación para adultos mayores en la sede de 35 y 7.