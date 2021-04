Tigre rindió homenaje a ex combatientes y caídos de la guerra de Malvinas

Las actividades tuvieron lugar en Tigre centro y Gral Pacheco. El jefe comunal estuvo acompañado por representantes del Escuadrón Fénix Aviadores Civiles Veteranos de Guerra y de la Unión de Excombatientes de las Islas Malvinas de Tigre, autoridades municipales, vecinos y vecinas.

El intendente Julio Zamora encabezó el acto conmemorativo en el marco del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Las actividades se llevaron adelante en Tigre centro y General Pacheco con la presencia de instituciones civiles de veteranos de guerra, autoridades municipales, vecinos y vecinas.



La jornada se vivió en un emotivo clima donde se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, se dedicó un minuto de silencio a los caídos y se enarboló la bandera de Malvinas. Tanto el intendente como los representantes de asociaciones civiles reivindicaron el pedido de soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur y recordaron una de las gestas más icónicas de la historia patria.



Al respecto, el jefe comunal expresó: “Cómo cada año el Municipio de Tigre, junto a los veteranos de guerra y todos los vecinos que apoyan la causa de Malvinas, conmemoramos este día, un día de recordación para todos aquellos que dieron su vida por esta lucha. No hay palabras para describir la entrega de los jóvenes de esa época que hoy son adultos; que entregaron todo lo que tenían y en los que hoy vemos su emoción por este hecho. Ellos son quienes realmente nos representaron en ese momento histórico y estuvieron a la altura de las circunstancias”.



Acompañando la jornada estuvo la concejala Gisela Zamora quien afirmó: “Aquí estamos acompañando como cada 2 de abril a nuestros veteranos de Malvinas, conmemorando esta gesta y recordando a cada uno de los soldados caídos en las islas y aquellos que fallecieron en continente. Hoy reivindicamos esta lucha que es causa de todos los argentinos pero también afirmamos nuestra soberanía sobre el suelo de Malvinas”.



A fin de cumplir con los protocolos sanitarios los reconocimientos se llevaron a cabo en diferentes puntos de la ciudad. El recorrido inició en el monolito Máxima Resistencia ubicado en Paseo Victorica y Tedín, Tigre centro; donde el presidente del Escuadrón Fénix Aviadores Civiles Veteranos de Guerra, Ignacio Arcidiacono, reflexionó acerca de la fecha.



En ese sentido, el titular del Escuadrón Fénix comentó: “Hoy en este día de recuerdo y recogimiento nos encontramos en este lugar gracias a la gestión del intendente Julio Zamora que nos da tanta satisfacción, convocándonos a este espacio donde nos sentimos altamente reconfortados. Para nosotros los integrantes del Escuadrón Fénix Aviadores de Malvinas, el lema es “prohibido olvidar” por lo cual en nuestra asociación tenemos el objetivo de mantener viva la llama de Malvinas para que esto quede en la historia”.



A continuación, las autoridades se dirigieron al Monumento a Malvinas en la calle Lavalle al 700. Entonces el presidente de la Unión de Excombatientes de las Islas Malvinas del Partido de Tigre, Juan Santillán recordó la gesta, los caídos y veteranos de guerra en un emotivo discurso.



En aquel contexto, Santillán destacó: “Este es un acto distinto al que hacemos generalmente para homenajear a nuestros héroes debido a la Pandemia que debemos atravesar. Sin embargo ello no impidió que podamos continuar con esta reivindicación sobre la soberanía de Malvinas y fue posible gracias a la participación de nuestro intendente y la sociedad civil que tanto nos apoya. En este día renovamos nuestro compromiso para seguir trabajando junto a la intendencia y la comunidad de Tigre”.



En ambas oportunidades el Intendente de Tigre dirigió unas palabras conmemorativas a todos los presentes, también se entonaron las estrofas de la canción Aurora y la Marcha de Malvinas. Además, se hizo entrega de un arreglo floral en memoria de los soldados abatidos durante la guerra.



Finalmente las conmemoraciones acabaron en la Ferretería Pacheco donde los propietarios junto al intendente, personal de bomberos y excombatientes; presentaron un mural en honor a los soldados Horacio Cabanillas y Fidel Gordaliza. La pieza fue creada por el artista de Los Troncos de Talar, Alejandro Silveyra Dávila. Entonces, excombatientes y compañeros de estos soldados recordaron anécdotas junto a ellos a través de emocionantes discursos.



Durante la presentación del mural el creador comentó cuál fue su motivación para llevarla a cabo: “La motivación fue diaria. Desde el primer momento uno de los excombatientes, Guillermo, me contó sus experiencias y todo lo que vivió, lo cual me permitió a mi ir transmitiéndolo en el mural”.



Además, en días precedentes, se realizaron homenajes en diferentes puntos del distrito donde se acercaron ofrendas florales a monumentos de soldados caídos en Don Torcuato, El Talar, General Pacheco, Benavídez, Dique Luján y Tigre centro.



Acompañaron la jornada el secretario de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires, Federico Ugo; el concejal, Lucas Gianella; el secretario general de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Tigre, Pedro Heyde; el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el secretario de Economía y Hacienda, Aníbal Mastroianni; la secretaria de Protección Ciudadana, Ximena Guzmán; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreyra; la secretaria de Turismo, Florencia Mosqueda; la subsecretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri y el delegado de Tigre centro, Miguel Escalante. Participaron además, el secretario de la Asociación Civil el Escuadrón Fénix, Carlos Rodriguez y el representante de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta de Malvinas, César Rosasco.