Julio Zamora supervisó un nuevo punto de vacunación en la delegación de Benavídez norte

El intendente de Tigre recorrió el espacio, donde más vecinos son convocados para recibir su dosis contra el COVID-19. Con este, el Municipio ya cuenta con 6 puntos de vacunación y hasta el momento más de 17.000 personas ya fueron inoculadas.

El Municipio de Tigre sumó un nuevo punto de vacunación contra el COVID-19 en la delegación de Benavídez norte. El intendente Julio Zamora supervisó el funcionamiento del espacio y dialogó con vecinos que fueron inoculados, así como con integrantes del cuerpo sanitario que trabajan en la campaña "Buenos Aires Vacunate". Hasta el momento, el Municipio cuenta con 6 puntos de inmunización y ya se vacunaron más de 17.000 vecinos.

"El plan de inmunización sigue en marcha y ahora se suma la delegación de Benavídez norte como nuevo punto de vacunación. Hemos recibido dosis para este lugar y para el resto de los vacunatorios habilitados en la ciudad, que nos permite ampliar cada vez más el radio geográfico de la campaña. La vacuna ha demostrado su efectividad; y no solo organismos de control sino también medios de divulgación científica han probado su calidad, así que no hay que temerle, sino todo lo contrario. Hay que anotarse y vacunarse, sobre todo porque estamos atravesando un aumento de la curva de contagios", destacó Zamora.

Y agregó: "La premisa es cuidarse y necesitamos que la población continúe utilizando el tapabocas, manteniendo la distancia social e higienizándose las manos con frecuencia. Tenemos que tomar conciencia de que vamos a convivir con este virus durante un tiempo más, y teniendo en cuenta que se acerca Semana Santa hay que tomar extremas precauciones para evitar que la pandemia siga extendiéndose".

El Municipio cuenta actualmente con 6 puntos de vacunación: el Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó", la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Hospital de General Pacheco; las sedes de SUTEBA y SADOP, para inmunización de personal docente y de seguridad; y ahora también la delegación de Benavídez norte.

Por su parte, el secretario de Salud, Fernando Abramzon, expresó: "Estamos trabajando muy fuerte, abriendo cada vez más puntos de vacunación en conjunto con la Provincia de Buenos Aires. Agilizamos el proceso a medida que vamos comprendiendo la dinámica de estas dosis que tienen sus particularidades. Alentamos además a la población a que concurra a los centros para inmunizarse con las vacunas de calendario. Hay que vacunar a los niños, el sarampión por ejemplo sigue estando y no hay que perderlo de vista. No olvidemos que las vacunas son protecciones a largo plazo; y en el corto plazo lo que nos va a proteger son las medidas de seguridad que ya conocemos, sobre todo en este momento que estamos transitando un segundo pico importante".

“Me siento perfecta, me han atendido muy bien. Hoy fue mi primera dosis y estoy muy contenta, nunca dudé en darme la vacuna, me anotaron mis sobrinos. Es importante que la gente tome conciencia y se vacune porque es lo más seguro. La organización me pareció muy buena y estoy muy agradecida por todo lo que me han dado”, comentó Susana, vecina de Tigre. En tanto, Tránsita del barrio Baires, dijo: "Estoy feliz de haber recibido la vacuna. No me dolió y me siento muy bien. Es importante que todos sepan lo importante que es vacunarse para hacerle frente a este virus y mantenernos sanos".

El sistema de salud municipal de Tigre se complementa con 22 centros de salud distribuidos estratégicamente en todo el partido, donde se responde a la primera asistencia; y 3 Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI) en Benavídez, Don Torcuato y Tigre centro para casos de media complejidad.