Miguel Prince: “Queremos justicia sin revancha ni rencores”

El ex intendente de Luján y ex detenido durante la dictadura lamentó que muchos civiles involucrados hayan muerto sin que la justicia los alcanzara.

El ex intendente de Luján y ex detenido en el ex Centro Clandestino El Infierno de Lanús, Miguel Prince, aseguró que “lo imperioso es luchar por la justicia sin revanchas y sin rencores".

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia, destacó que “la dictadura fue cívico militar. La dictadura genocida necesito de la complicidad de civiles, que con el paso del tiempo fallecieron” sin que los alcanzara la justicia.

Además, sostuvo que “falta un compromiso más fuerte desde la educación para dar esto que llamamos la batalla cultural. Es decir que esto no sólo se remita al Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, sino una tarea constante. Para nosotros, hay gusto a poco”.

Prince enfatizó que “en esto creo que lo que abunda no daña. Son muchos años de individualismo, de neoliberalismo y de ocultamiento de todas estas luchas y también de ocultamiento de la verdad”.