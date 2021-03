El PAMI irá a la Justicia por la clausura del Hospital Español y responsabiliza al Gobierno porteño

La titular del PAMI, Luana Volnovich, cuestionó la clausura del Hospital Español de la Ciudad de Buenos Aires, que depende de ese organismo, acusó por el cierre al Gobierno porteño y adelantó que presentará una denuncia judicial para que se investigue esa decisión.

"Para hoy estaban previstas 26 cirugías, 680 turnos para atención, el tratamiento de 93 pacientes oncológicos, y ocho pacientes inscriptos para realizar quimioterapia. Y podría seguir… Todas estas personas mañana no van a tener un hospital y deberán ser derivadas", indicó Volnovich en una serie de mensajes que publicó anoche, sobre la medianoche, en la red social Twitter.

El Hospital Español atiende a 71 mil afiliadas y afiliados de PAMI, y es el mayor centro de derivación de pacientes de coronavirus de la Ciudad, según aseguró Volnovich.

La funcionaria responsabilizó por el cierre al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de Salud, Fernán Quirós, y adelantó que, desde el PAMI, presentarán una denuncia judicial contra la administración de la Ciudad.

"Clausuraron un hospital en medio de la pandemia más grande de la que tengamos memoria por falta de "una oblea" y unas luces de emergencia????", sostuvo Volnovich en sus tuits.

En tanto, en declaraciones que formuló anoche al canal A24, la titular del PAMI consignó haber hablado con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y con "otros prestadores de la ciudad de Buenos Aires para iniciar un proceso de derivación masiva" para dar "respuesta a esta dramática situación", derivada de la clausura del Hospital Español, ubicado en la avenida Belgrano 2975 del barrio porteño de Balvanera.

"Hoy nos enteramos de que el Hospital Español de PAMI fue clausurado por la Ciudad de Buenos Aires", escribió anoche Volnovich en su cuenta de Twitter y adjuntó a la publicación una foto del cartel de clausura.

En tanto, en declaraciones formuladas a la Radio La Red esta mañana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la clausura "es una decisión totalmente técnica, producto de la responsabilidad que tiene la Ciudad de inspeccionar, controlar, cuidar todo, garantizar la seguridad de la gente".

"En ese marco, la Agencia de Control funciona en forma totalmente independiente. Yo no tengo ninguna injerencia en esas decisiones de control, y, por lo tanto, no voy a subirme a politizar algo que no tiene nada que ver con decisiones políticas", señaló el jefe de Gobierno porteño en esa entrevista, al ser consultado por la clausura.

Esta situación se produce luego de los cruces protagonizados entre el Gobierno nacional y el porteño por la modalidad con la que la ciudad de Buenos Aires lleva adelante la campaña de vacunación contra el coronavirus.

De hecho, la titular del PAMI viene reclamando a las autoridades porteñas que incorporen al organismo a la campaña de vacunación para "garantizar el acceso equitativo y efectivo" de los afiliados a la inmunización.

Asimismo, criticó los acuerdos de la cartera de Salud porteña con prepagas y obras sociales para la vacunación de sus afiliados.