Hallan a un anciano asesinado y maniatado en su casa de José C. Paz

Un anciano fue encontrado asesinado y atado de pies y manos en su casa de la localidad bonaerense de José C. Paz, y se investiga, entre otras hipótesis, si lo mataron en un intento de robo, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



La víctima, identificada por la Policía como Pedro Eloy Sisi (76), fue hallada ayer por la mañana, en una vivienda ubicada en Gelly Obes al 3900, en la mencionada localidad del noroeste del conurbano.



Según las fuentes, efectivos de la comisaría 1ra. de José C. Paz encontraron el cuerpo del anciano cuando acudieron a la casa que se encuentra emplazada en un barrio lindante a la villa "Rivadavia".



Según fuentes policiales, los investigadores no hallaron la cerradura forzada, por lo que creen que la víctima conocía a el o los asesinos, aunque los testigos entrevistados hasta el momento dijeron no haber visto movimientos extraños de gente en la casa.



Según el testimonio de los vecinos, el anciano fue visto por ultima vez el domingo último, cerca de la medianoche, en proximidades a su domicilio, donde se encontró un álbum de fotos que permitió establecer a los pesquisas que la víctima mantenía relaciones con distintas mujeres.



A su vez, los investigadores no descartan la hipótesis del robo como móvil del crimen, dijeron los informantes.



De acuerdo con los voceros judiciales, los pesquisas aguardan los informes de Policía Científica y los resultados de las autopsia que se realizaba esta tarde para determinar la data y los motivos de la muerte del anciano.



En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 de Malvinas Argentinas, a cargo de Maximiliano Mallo, quien caratuló el hecho como "homicidio".