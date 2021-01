La justicia ordena reabrir la salida del barrio Gándara de Olivos

El Tribunal Nro. 5 de San Isidro les dio la razón a los vecinos del barrio Gándara de Olivos en el recurso de amparo que presentaron junto al concejal Joaquín Noya del Frente de Todos de Vicente López: Antes del 20 de febrero de 2021 la Municipalidad de Vicente López deberá reabrir el acceso al barrio.

Durante este año, por medio de diferentes presencias de funcionarios/as nacionales y provinciales se constataron las condiciones de vida tras la construcción del muro, como la visita de la Secretaria de Integración Urbana de Nación, Fernanda Miño; el Subsecretario de Hábitat de la Provincia de Bs. As, Rubén Pascolini; la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Bs. As. y la de Vicente López, el bloque de concejales/as, organizaciones y dirigentes políticos del Frente de Todos local. Se realizaron también operativos de PAMI y ANSES junto con el Centro de Acceso a la Justicia de Vicente López (CAJ) y la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.



El concejal Joaquín Noya, uno de los firmantes del amparo, expresó que “los/las vecinos/as siempre tuvieron razón y la Justicia se los acaba de ratificar. Levantar muros para excluir está mal siempre. Frente a un intendente que no escucha y un municipio sin reacción, lo destacable es la organización y la lucha de las familias del barrio para vivir bien, por eso celebro el fallo judicial sabiendo que el camino siguiente es ir por la urbanización del barrio”.



La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia y el CAJ local acompañaron y asesoraron a los vecinos, su directora Gabriela Carpinetti explicó que "cuando nos llegó el reclamo del muro del Barrio Gándara al CAJ de Vicente López nos llamó mucho la atención e inmediatamente nos pusimos a disposición de las y los vecinos y organizaciones sociales, a quienes acompañamos con un operativo del CAJ hace un mes durante una jornada cultural en el barrio y luego en la presentación del amparo que resultó favorable".



El Municipio cerró hace más de un año el acceso de la calle José Ingenieros del barrio Gándara con un muro de ladrillo donde viven 130 familias, exponiéndolos al peligro frente a accidentes e incendios, como también a la grave situación de salubridad en medio de la pandemia con inundaciones con cloacas y sumideros tapados.