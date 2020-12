Teresa García: “Cualquier rebrote va a hacer que tengamos que volver a fases anteriores”

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, advirtió hoy que “hay una suerte de descontrol” entre la ciudadanía y dijo que “cualquier rebrote” de casos de coronavirus “va a hacer que tengamos que volver a fases anteriores”.

“Los casos están subiendo y hay una suerte de descontrol”, dijo la ministra bonaerense esta mañana en declaraciones a El Destape Radio, en las que reiteró el llamado a que la gente “se cuide”.

“El coronavirus no está controlado aún y la vacuna aún no llegó”, dijo García y añadió: “Esperemos no tener que volver atrás y hacer cierres. Todo depende de cómo vayan las fiestas”.

Además, advirtió que “cualquier rebrote va a hacer que tengamos que volver a fases anteriores de acuerdo al distrito”.

En tanto, sobre la llegada mañana de las vacunas Sputnik V en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, la ministra de Gobierno de la provincia dijo que “da mucha esperanza”.

“Una parte de las vacunas que vienen de Moscú serán para la provincia, para los intensivistas, enfermeras y personal de salud que están en contacto con los contagiados”, precisó.

Según el último parte oficial de casos de coronavirus, la provincia de Buenos Aires registró ayer un total de 3.019 casos en las últimas 24 horas.

Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 657.205 desde el inicio de la pandemia, tras confirmarse 3.019 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Salud provincial.

Según precisó la cartera a cargo de Daniel Gollan, se registraron 3.746 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 568.989 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.

En el territorio bonaerense fallecieron 21.833 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo último.

Del total de contagiados, el 50,4% son hombres, 49,3% mujeres, y hay 0,3% "sin datos".

Sobre la totalidad de los casos, el 73,9% corresponde a contagios comunitarios, 13,8% fue por contacto estrecho con casos confirmados, en el 6,7% la causa está en investigación, 4,7% son trabajadores de salud y 0,7% casos son importados, indicó el informe oficial.

En tanto, el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva de adultos en el sector bonaerense del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es actualmente del 58,6% precisó el parte.