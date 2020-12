El Interbloque de ConVocación Cívica se opuso al aumento de tasas en San Isidro

Apoyado por la Cámpora pero con el vecinalismo en contra, el possismo en el Concejo Deliberante de San Isidro logró aprobarle al Intendente un aumento mínimo de 31,5% de ABL por encima de la inflación en 2021.

El bloque vecinalista de ConVocación en pleno se opuso al aumento plasmado en las ordenanzas Fiscal e Impositiva, que se trataron en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes el día de hoy. “Propusimos y luchamos por una propuesta alternativa para que los aumentos no superen a la inflación del año, y nos plantamos junto a los vecinos en contra de un impuestazo injusto,” dijo el Concejal vecinalista Manuel Abella. “Creemos que el municipio más rico de la Argentina está en condiciones de ser más eficiente, y cuidar el bolsillo de sus vecinos y comerciantes”, siguió.

Por su parte, el ex presidente del Concejo Deliberante de San Isidro y Mayor Contribuyente, Carlos Castellano expresó: “Hoy le dijimos no al impuestazo que la gestión de Posse con el Peronismo le quieren imponer a los vecinos. No hay que lastimar más el bolsillo de la gente, hay que promover inversiones y empleo”.

Castellano agregó que: “Por gastar mal, el gobierno de San Isidro tiene un déficit de más de $4500 millones y quiere que los vecinos lo paguen con un impuestazo de casi el 50%. Se gastan más de 1000 millones en sueldos políticos de funcionarios”.

El día de hoy también se produjo una situación inédita en San Isidro: el presupuesto para el ejercicio fiscal que viene no se trató ni se aprobó en la Sesión Extraordinaria convocada para tal fin. El proyecto volvió a la comisión de Presupuesto y Hacienda para mayor debate. “Desde el vecinalismo ya teníamos muy clara nuestra postura frente a lo que presentaron. No íbamos a aprobar un presupuesto multimillonario y poco transparente para un Municipio endeudado y mal administrado,” dijo la Concejal vecinalista Catalina Riganti. “Lo dijimos en todas las reuniones de trabajo previas a la sesión de hoy, así que ya sabían que con el vecinalismo no contaban”, dijo por su parte el Concejal Manuel Abella.

"Posse está pidiendo 24 mil millones de pesos para un presupuesto municipal 2021 turbio en cuanto a su ejecución, que no contempla partidas y recursos suficientes para la gestión adecuada de residuos, ni para la sustentabilidad, entre otras falencias. “Claro que le damos la bienvenida a la posibilidad de seguir debatiendo, y seguiremos intentando consensuar un presupuesto beneficioso para todos los sanisidrenses'', dijo Abella para finalizar.