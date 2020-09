Reflexión de monseñor Caride sobre este momento de nuestra Patria

Monseñor Caride realizó una reflexión sobre este momento de nuestra Patria; utilizó el fragmento del Evangelio de Mateo en la que Jesús habla del hombre que construyó su casa sobre la roca.

El Obispo nos dice que la pandemia “ha puesto al descubierto que en muchos casos habíamos construido sobre arena”; avanzando en su análisis afirma que esta situación es “una oportunidad para que podamos construir de un modo distinto”.



"Porque tenemos la oportunidad de poner los problemas sobre la mesa. De no negar la realidad. De no poner la responsabilidad en los otros, afirmando nuestra inocencia sobre la situación del país”, señala monseñor Caride.



Manteniendo el concepto de construir la casa sobre roca, el Obispo afirma que es uno modo de "afrontar los problemas y poder construir acuerdos básicos en la sociedad para que la casa pueda contener a todos y todas” como así también “es renovar en toda la ciudadanía el compromiso de cumplir la ley”, sobre este último aspecto también puntualizó que "La igualdad de todo ciudadano frente a la ley, no solo nos garantiza la posibilidad de una legítima defensa, sino también que no habrá impunidad para quien delinque. Que nadie, aunque sea alguien poderoso, va a quedar por encima de la ley".



Más adelante en su mensaje monseñor Caride, tomando la figura de la Patria como si fuese una casa, nos dice que “La Patria se construye sobre roca desde la libertad y la responsabilidad de cada uno y todos los ciudadanos”.



Finalizando su reflexión el Obispo afirma que "quiero aportar una mirada que desde la esperanza que nos regala el Evangelio de Jesús, me anima a soñar a que la pandemia es también oportunidad; que podemos enfrentar los problemas; que se pueden construir acuerdos, que se puede construir la casa sobre roca."