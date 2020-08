Falleció Dérica Texeira la vecina más antigua de Tigre

En el día de hoy falleció Dérica Texeira, la vecina con más edad de partido de Tigre, tenía 105 años y vivia en el centro de la cuidad. Había sido homenajeada en varias oprotunidades por autoridades municipales y también fue la invitada de honor y festejó sus 104 años en la inauguración del Boulevard Rocha en abril del año pasado.

Fue el propio intendente Julio Zamora quién comunicó la triste noticia: “con dolor acabo de recibir la noticia de que nuestra querida Dérica Texeira, la vecina más antigua de Tigre centro, nos dejó a los 105 años de edad”.

“Voy a extrañar su sonrisa, sus anécdotas sobre la ciudad y siempre recordaré nuestro último paseo. Mi pésame para sus familiares”, lamentó el intendente de Tigre .

Dérica Texeira fue vecina de Tigre toda su vida y su fuerza y vitalidad fueron un ejemplo para todos, una tigrense de pura cepa que vio esta ciudad crecer como ninguna otra.

Dérica había sido homenajeada en varias oportunidades por el municipio de Tigre, en su festejo de los 100 años tuvo lugar en el Club Canottieri Italiani, donde realizaron una convocatoria familiar para sorprenderla. Al finalizar, las autoridades de Tigre le entregaron una copa conmemorativa por sus 100 años como vecina.

En ese festejo decía “Soy una persona positiva, no le deseo el mal absolutamente a nadie y creo que ese es el secreto para llegar a los 100 años”,

Sobre su querido Tigre decía “di mis primeros pasos en este lugar hermoso y no lo cambiaría por nada. Me gusta salir a pasear por acá, porque veo un lugar maravilloso y me encanta. Cada rincón me trae lindos recuerdos”.

