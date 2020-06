Hirieron a un hombre que acudió al “banderazo” de Olivos

El hombre de unos 45 años, que acudió junto a su esposa al “banderazo” que se organizó cerca de la quinta presidencial, recibió el proyectil en uno de sus brazos poco después de bajarse del auto y cuando intentaba tomar fotos de la manifestación.Por el momento no se había determinado el origen de la agresión llevada a cabo en horas de la tarde en inmediaciones del cruce de la avenida Maipú con la calle Acassuso.El herido fue revisado por médicos de una ambulancia del servicio local de emergencia SAME, los cuales determinaron que la lesión no revestía gravedad, aunque de todas maneras, el hombre dijo que iba a acudir a un centro de salud privado.“Le acaban de disparar con un balín de goma en el brazo a mi marido. La intolerancia. Miren, nos dispararon”, denunció la esposa del herido en un video que grabo con su celular, para luego difundirlo en redes sociales.Con la intención de tratar de dar con el agresor, efectivos de la comisaría local comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona.