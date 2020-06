La pandemia deja al periodismo regional en terapia intensiva

Nos tocó atravesar un 7 de junio particular. Valga la obviedad para resaltar que en un contexto tan difícil, el acompañamiento estatal no es consecuente con la grave crisis que atraviesan los medios comunitarios, locales y regionales.Muchos de los anunciantes privados ha discontinuado su pauta publicitaria. Los gobiernos locales, caída de recaudación mediante, han retrasado los pagos, si no los han interrumpido directamente desde el comienzo de la cuarentena.En una cultura donde los lectores están habituados a acceder gratuitamente a los contenidos y muy pocos de ellos estarían dispuestos a abonar una suscripción, la situación de los medios que no tenemos detrás del puñado de periodistas que lo hacemos, otro sostén que nuestra pasión, es más que compleja.En este esquema de sustentabilidad donde el lector no participa y el aporte institucional se vuelve determinante, estamos habituados a lidiar con las tensiones cotidianas buscando ensanchar el espacio de libertad para decir. Pero las actuales circunstancias ponen a muchos medios en una situación límite, donde se juegan proyectos de años, puestos de trabajo y una voz que da cuenta, de forma particular, la realidad, en nuestro caso, de la zona norte y oeste del conurbano.La concentración de pauta oficial nacional en los primeros 6 meses de esta gestión en las grandes corporaciones mediáticas ha aumentado con respecto al esquema hiperconcentrado heredado. De aquella experiencia, hiperconcentrada reiteramos, nos queda el trago amargo de cientos de medios de comunicación que han debido cerrar a lo largo y ancho del país.En nuestra condición de editores de medios regionales y locales, abogamos porque en los tres años que restan de las actuales administraciones, se transite un rumbo diferente en cuanto a lo realizado, en este primer semestre, para dar paso a una justa y equitativa distribución de la pauta publicitaria, en concordancia con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Propiciamos en consecuencia, que los gobiernos nacional, provinciales y municipales entiendan que la pauta publicitaria no constituye una dádiva ni un regalo oficial. Muy por el contrario, la misma Corte la consideró fundamental para garantizar la pluralidad de voces.En este día, a nuestros lectores, queremos decirles que la libertad de prensa es imposible sin un compromiso activo de ustedes.A los colegas, a los verdaderos periodistas, nuestro reconocimiento a la labor, a la pasión.

Federico Pablo Tremouilles www.infoban.com.ar – Periódico Primera Sección

Horacio Achille www.compromisosocial.com.ar

Guillermo Rodriguez www.elcomercioonline.com.ar

Ariel Gómez Barbalace www.quepasaweb.com.ar

Román Reynoso www.mundonorte.com.ar – www.prensasur.com.ar Mundo Norte Radio

Miguel Armaleo www.lonuestro.com.ar – Periódico Lo Nuestro – Periódico Tribuna Abierta

María Laura Oliva programa radial “Volviendo Al Norte”, Radio Simphony

Alfredo Goijman www.gazetanorte.com.ar

Germán Marcucci www.smnoticias.com.ar

Gustavo Estigarribia www.diarioplus.com.ar y www.diariodeloeste.com

Elisa Rossi www.guiadenoticias.com.ar

Miguel Bustamante FM RDT 106,9 Don Torcuato www.fmrdt.esenvivo.com.ar

Eduardo Bidegaray – Gustavo Merli www.prensachica.com.ar

Fernando Delfaud FM IMAGINARIA 95.3 www.imaginariafm.com.arGustavo Estigarribia FM PLUS 88.1