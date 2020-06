San Isidro: Cómo son las ambulancias adaptadas para hacer hisopados por Coronavirus

Replicando un modelo de Israel, el Municipio de San Isidro adaptó sus ambulancias con un sistema especial que le permite al médico realizar hisopados desde dentro de ella sin tener contacto directo con pacientes sospechosos de Covid-19. Esta nueva unidad de testeo móvil ya se utiliza en los operativos municipales que se realizan en barrios vulnerables.

El sistema funciona de la siguiente manera: uno de los laterales de la ambulancia tiene una mampara policarbonato con dos guantes fijos por los cuales el médico introduce sus brazos desde adentro para realizar el hisopado.

“El principal beneficio es que el profesional de la salud no tiene contacto directo con el posible paciente sospechoso. El procedimiento es mucho más rápido, porque el médico no se tiene que cambiar de ropa tras tomar la muestra y no es necesario desinfectar el móvil”, explicó Juan Viaggio, secretario de Salud Pública.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, señaló: “Seguimos mejorando la bioseguridad de nuestros trabajadores de la salud. Está bien aplaudirlos, pero lo más importante es que haya presupuesto que todos los gobiernos mejoren la carrera médica hospitalaria”.