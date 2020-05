Kicillof dijo que se trabaja con la Ciudad para establecer mayores restricciones al transporte

En declaraciones a Canal 13, el mandatario bonaerense remarcó que "desde el principio" le planteó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que el conurbano "no estaba preparado" para habilitar comercios ni salidas por lo que se acordó establecer "limitaciones muy fuertes en cuanto al transporte" para evitar el "intercambio de virus"."Ahora estamos hablando para que haya más restricciones al transporte", añadió Kicillof y detalló que la idea es que entre ambas jurisdicciones sólo puedan moverse los considerados trabajadores esenciales.Kicillof precisó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) "hay más de 3.300 contagios", mientras que en el territorio bonaerense se detectaron "menos de 2.800, con cinco veces más población", por lo que analizó que "hoy hay un foco muy grande en CABA"."En la Ciudad hay más de 100 contagios cada 100 mil habitantes, cuando en provincia esa cifra se reduce a 15. En CABA hay una circulación mayor de la Covid-19", estimó el Gobernador y pidió no "politizar" ni generar "discordia" en torno a esos guarismos.En tanto, sostuvo que en el conurbano se debe "actuar con muchísimo cuidado y precaución, con muchos protocolos y restricciones" porque allí existen-"muchos barrios populares y asentamientos y el tema es cuidar a la población".Además volvió a rechazar que en la provincia haya una flexibilización de la cuarentena y aclaró que "lo que hay es la posibilidad de autorizar a pedido de cada intendente el comercio sólo barrial y hay muchísimas restricciones de transporte y protocolos muy rígidos".Sostuvo que "en la provincia hemos endurecido los recaudos" y agregó que pese a que "uno quiere volver a la vida normal, no se puede porque hay coronavirus y no podemos poner en riesgo la vida de la gente".Así, Kicillof puntualizó que "se está tratando de coordinar mucho con la Ciudad" y detalló que hoy se envió mensajes con Rodríguez Larreta para analizar ese trabajo conjunto."La Ciudad marchó hacia una apertura del comercio muy grande que la provincia no hizo. La mitad de los trabajadores son de la provincia, entonces la idea es que en ese ida y vuelta no haya intercambio de virus", dijo.