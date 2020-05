Cernadas reclamó que funcione el HCD de Tigre y se solucione el reclamo de comerciantes que piden trabajar

“La medida de flexibilización de la cuarentena se conoce hace casi dos semanas y se formalizó hace siete días. Los profesionales, comerciantes y Pymes aun aguardan por su implementación. Eso les permitiría volver a generar ingresos para sus familias” dijo esta tarde Segundo Cernadas

El referente de Juntos por el Cambio en Tigre aseguró también que “es necesario, de una vez por todas, el inicio del trabajo en el Concejo Deliberante. Es el único municipio de la zona que no abrió sus sesiones y es el lugar que corresponde para que podamos controlar, denunciar incumplimientos o también apoyar y mejorar las medidas que toma el municipio.”

Desde Juntos por el Cambio Cernadas reclamó que, mientras el Concejo Deliberante no funciona, se sume a la oposición a un comité de crisis en Tigre y se convoque de manera urgente a una reunión con representantes de ambos bloques legislativos para organizar una sesión virtual. “Estamos a disposición de todos los sectores políticos y del municipio para colaborar. Nuestro rol es no permitir que el gobierno se encierre y deje de escuchar a otras voces, críticas o pueda ser controlado para evitar hechos de corrupción” sostuvo Segundo Cernadas.

“Hace días que se flexibilizaron normas para que muchos vecinos puedan volver a tener un ingreso pero en Tigre no hay novedades” dijo Segundo Cernadas y agregó: “Pido un urgente apoyo a los profesionales, comerciantes y Pymes de Tigre y que además tengan un protocolo aprobado que les permita trabajar. No entendemos como el municipio dice que tienen la capacidad de volver a poner en marcha el trabajo de industrias comercios y profesionales y esto aun no se permite”

“Nuestra forma de trabajar es en diálogo con todos los sectores que, con responsabilidad, quieren lo mejor para Tigre. Frente al Coronavirus reclamamos que se escuchen todas las voces, funcione el Concejo Deliberante y se respete a la oposición” concluyó Segundo Cernadas.