12.05.2020 - 18:02

Paula Pareto: “Tengo fe en que el sistema de salud no colapsará” La argentina Paula Pareto, campeona olímpica en judo y médica traumatóloga, aseguró hoy que tiene fe en que los casos de coronavirus "no aumentarán tanto como en otros países" y que, por ese motivo, el sistema de salud en la Argentina "no colapsará".