Descontaminan con vapor en el HCD de San Isidro

El proceso, llevado a cabo por la empresa italiana Cristanini, busca eliminar virus, bacterias, hongos y microorganismos en general, a través de su exposición a temperaturas superiores a los 80ºC.Está comprobado que el Coronavirus es muy sensible a las temperaturas altas. La limpieza con vapor asegura que el choque térmico en las superficies contaminadas, puede eliminar por completo el virus. Incluso en aquellos lugares a los que el vapor no llegue de forma directa, las temperaturas mayores a 80º aseguran la exterminación.La descontaminación con vapor es un método ecológico, que requiere como insumo el agua. Tiene la capacidad de llegar a lugares que no alcanzan los trapos, y puede utilizarse en superficies sensibles al agua, debido la rapidez de su secado.