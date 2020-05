San Isidro: En abril se vacunaron más de 21 mil personas contra la gripe

Durante abril el Municipio de San Isidro vacunó a más de 21 mil vecinos contra la gripe y para completar calendario en pediatría. Los turnos fueron otorgados a través de la web oficial del Municipio y por teléfono (CAT). Este sistema también será implementado en mayo para vacunar solo con turno previo a mayores de 65 años, embarazadas, bebes de 6 a 24 meses, personas con patologías crónicas (deben tener la tarjeta ciudadana y no poseer cobertura privada).“Debido a las medidas de aislamiento por la pandemia la idea es no generar concentración de personas, por eso, solo se vacuna con turno previo”, explicó el secretario de Salud Pública, Juan Viaggio.Las más de 21 mil dosis de vacunas en abril corresponden a vecinos que se vacunaron en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS); personal de salud y otras áreas del Municipio (Cuidado Comunitario, Inspección General); además de adultos mayores del Programa de Juventud Prolongada, de geriátricos del Partido y fundaciones.Ante la escasez de vacunas que envía -por protocolo- el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la vacuna se da según los siguientes parámetros:Las personas a vacunar son:- Mayores de 65 años- Embarazadas- Bebés de 6 a 24 meses-Personas de 2 a 64 años con patologías crónicas (debe presentar certificado médico que la indique).Se determina como patología crónica a todos aquellos ciudadanos que tengan cuadros crónicos respiratorios, cardiacos, inmune deprimidos, insuficiencia renal (en diálisis) y diabéticos.1. Tener Documento Nacional de Identidad (DNI) con domicilio en el partido de San Isidro.2. Poseer la Tarjeta Ciudadana SI y que la misma esté ACTIVA.3. No poseer obra social ni plan de medicina prepaga (los afiliados de PAMI, IOMA y las demás obras sociales y prepagas tienen que comunicarse con su prestador para recibir la vacuna).En caso de no tener Tarjeta Ciudadana o tenerla desactivada se podrá solucionar el problema de alguna de las siguientes formas:• Ingresando a: http://www.tarjetasanisidro.gob.ar/ (para el caso de sacar una tarjeta nueva o encontrarse vencida).• Llamando a 4512-3567 de 8:30 a 14:00 de lunes a viernes.• Enviando mail a ciudadano@sanisidro.gov.arLos turnos de vacunación se otorgarán a través de la web oficial del Municipio de San Isidro https://www.sanisidro.gob.ar/salud-vacunacion o llamando, de 8:00 a 17:00 (lunes a viernes) al 4707-1900 (CAT).Los turnos serán distribuidos de lunes a sábado de 8:00 a 12:00 en los CAPS.Las personas mayores de 65 años serán vacunadas de 8:00 a 10:00. El resto de los grupos anteriormente detallados, de 10:00 a 12:00. Con esta medida se busca que los adultos mayores puedan tener un mayor cuidado.1. “Reserve la vacante” colocando sus datos personales o los de su hijo.2. Presentarse personalmente en el CAPS seleccionado y a la hora elegida para ser vacunado.3. En caso de tener patologías médicas, presentar los certificados médicos correspondientes.