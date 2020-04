La psicóloga asesinada en Pilar había sido amenazada con un arma en 2018 por su ex pareja

En tanto, el acusado Miguel Massolo (48) se negó a declarar esta tarde ante la fiscal Carolina Carballido, quien lo indagó a través de una videoconferencia por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género" en perjuicio de la mujer y "tentativa de femicidio" respecto a su hija.Walter, hermano de la víctima, dijo al programa Cortá por Lozano que Patricia radicó "varias denuncias" contra Massolo pero que "la Justicia no hizo nada" para protegerla.Además, el hombre aseguró que para irse de la casa, que era propiedad de Patricia (47), él le exigía que le pagara 60.000 pesos.En tanto, Sandra, prima de la psicóloga, recordó que en el 2018 el acusado del femicidio "la amenazó con un arma" y le dijo que "la iba a matar", pero que la víctima lo terminó perdonando."Él le prometió que nunca más iba a pasar eso, ella creyó en él. Jamás le levantó la mano pero la amenazaba que la iba a matar", aseguró Sandra, quien añadió que Patricia "con el tiempo se alejó de la familia".Sandra pidió "Justicia" por su prima, la cual "lo único que quería era vivir en paz", y que "este psicópata (por Massolo) pague por lo que hizo".El hecho se registró alrededor de las 14 de ayer en una vivienda ubicada en Corbeta Belfast al 1600 del barrio Villa Verde, en jurisdicción de Pilar, en el norte del conurbano.Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que la víctima vivía con su hija llamada Julieta, de 24 años, mientras que el agresor residía en el garaje del fondo del inmueble porque, si bien estuvieron casados diez años, hacía un mes que estaban separados y, por el aislamiento social el hombre no había podido irse del hogar.En ese marco, Massolo ingresó a la casa principal con una llave -situación que no era habitual- y sin ningún tipo de discusión previa comenzó el ataque con una cuchilla de carnicería.Según las fuentes, arremetió a golpes contra Patricia y su hija, quien al verlo entrar le gritó: "¡Qué hacés acá!", y salió corriendo para pedir ayuda a los vecinos.Julieta regresó con uno de ellos para intentar socorrer a su madre pero la puerta se cerró y ambas quedaron junto al agresor, el cual comenzó a atacarlas a cuchilladas.Con ayuda del vecino la joven salió del inmueble con algunos cortes pero Frete fue degollada por el hombre, que tras el ataque se autolesionó con la cuchilla en el cuello y en su muñeca izquierda y quedó herido en el lugar.Efectivos de la comisaría 1ra. de Pilar fueron alertados por el hecho y al llegar al lugar pidieron dos ambulancias que trasladaron a la joven y al hombre al hospital Sanguinetti de Pilar, donde quedaron internados fuera de peligro, aunque él bajo custodia.La hija de Frete fue dada de alta hoy tras recibir asistencia por cortes en la nariz, pómulos, cuello, tórax y ambas muñecas.Massolo, quien trabajaba como herrero, fue dado de alta hoy de las heridas autoinfringidas y quedó detenido en una comisaría.