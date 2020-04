“Se tomó la decisión de motorizar el armado de las camas 'extrahospitalarias' previo a que se produjera el pico de casos, pensadas para pacientes con Covid-19 positivo que no pueden aislarse dentro de sus casas o para los enfermos con síntomas leves”, precisó el funcionario del Ministerio del Interior en declaraciones a Télam Radio.Zurro remarcó que “ojalá que no se utilicen” las camas, no obstante remarcó el objetivo de montar “18.000 entre la Ciudad de Buenos Aires y todos los distritos que integran el Área Metropolitana”.Para ello, el funcionario destacó “el enorme trabajo que se ha hecho de parte de los intendentes, pero también hay un gran aporte de la Iglesia en sus distintos credos, de los clubes y los sindicatos para lograr poder poner las camas a disposición del sistema de salud”.“La Argentina tomó las decisiones muy rápido”, consideró Zurro respecto de las medidas adoptadas frente a la pandemia del coronavirus y mencionó, como ejemplos, el armado de un centro de atención hospitalaria en la Universidad de Quilmes o de espacios convertidos en sitios de asistencia en los municipios de La Matanza, Ezeiza y Avellaneda.“El presidente Alberto Fernández y el ministro (Eduardo) De Pedro decidieron armar el centro de camas de Tecnópolis a tan solo 24 días del primer caso de coronavirus, eso muestra la rápida reacción para proteger la vida de cada argentino”, señaló.