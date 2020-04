Trasladan los pacientes de la Clínica San Carlos de Escobar tras conocerse 23 casos de Coronavirus

En una acción conjunta entre la Municipalidad de Escobar y el PAMI, el intendente Ariel Sujarchuk y la titular del organismo, Luana Volnovich, supervisaron el inicio del operativo de traslado de 27 pacientes de la Clínica San Carlos, cuya gestión traspasó a la órbita municipal luego de la firma del convenio“Hoy dijimos basta. Somos una gestión que no le escapa a los problemas. Por eso, para evitar más contagios y muertes, hoy nos hacemos cargo. Con el compromiso, la racionalidad, el corazón y la vocación de servicio que nos caracteriza, enfrentamos un nuevo desafío en nuestro camino de profundizar la mejor atención médica a todos nuestros vecinos y en especial a nuestros adultos mayores”, enfatizó Sujarchuk.Al mismo tiempo, se realizará hisopados entre todo el personal de salud y un seguimiento especial sobre los 23 trabajadores y pacientes que ya fueron puestos en cuarentena por haber dado positivo de coronavirus.“Estamos interviniendo porque detectamos que no se cumplen los protocolos. Ante la imposibilidad de los responsables de la institución de dar respuesta y cumplir con los protocolos establecidos, junto con el Municipio decidimos intervenir en la clínica para derivar a los pacientes y desinfectar. Este es el comienzo de un trabajo conjunto entre Municipio y PAMI para mejorar la atención médica”, destacó Volnovich.En plena pandemia mundial de Covid-19, y a partir del respaldo del PAMI y del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Escobar gestionará la Clínica San Carlos a partir del sábado 2 de mayo. Para eso, en conjunto con el PAMI, se compraron 20 monitores multiparamétricos y 70 bombas de infusión continua, entre otros insumos médicos, para mejorar la calidad de atención médica del centro.La adquisición de las acciones de la clínica San Carlos no representa costo alguno para el municipio, cuyo secretario de Salud, Juan Manuel Ordóñez, estará al frente de la gestión de transición en articulación con los equipos profesionales del organismo nacional y el ministerio provincial. Luego, a cargo de la dirección interina, quedará la doctora Carolina Guida.En esta institución médica de Maquinista Savio, en los últimos días se detectaron 23 casos positivos de coronavirus, entre pacientes y personal de salud, por "la falta de cumplimiento de los protocolos médicos de parte de quienes hasta hoy eran sus dueños" indicó el municipio.Por otro lado, la Mesa Local de Emergencia Sanitaria de Escobar emitió un comunicado informando el estado actualizado de enfermos por Covid-19 en el partido.Dicho documento estableció que en las últimas horas se registraron 11 nuevos casos positivos. 8 de esos contagios corresponden a pacientes y personal de salud de la clínica San Carlos. El municipio, que se hizo cargo de la gestión de la clínica hace poco tiempo, procedió al cierre preventivo y dispuso la derivación de todos los pacientes.Por otro lado se informó que ya son 33 los casos positivos en el distrito con tres fallecimientos. Hay 64 casos que están en estudio mientras que 217 ya fueron descartados.En esta institución médica de Maquinista Savio, en los últimos días se detectaron 23 casos positivos de coronavirus, entre pacientes y personal de salud, por la falta de cumplimiento de los protocolos médicos de parte de quienes hasta hoy eran sus dueños.