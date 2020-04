Mató a su esposa y se suicidó en un supuesto pacto en San Fernando

El hecho fue descubierto ayer en una vivienda ubicada en Patricias Argentina al 2400 de la mencionada localidad de la zona norte del conurbano, donde vivían Delia Sánchez (84) y Diógenes de Jesús Aguilera (83), y en principio la Justicia investiga un caso de "homicidio agravado por el vínculo y suicidio" y no un femicidio seguido de suicidio.Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que el hijo de la pareja, de 58 años, fue quien ingresó al inmueble y descubrió que sus padres estaban fallecidos.De inmediato, el hombre llamó al número de emergencias 911 y personal de la comisaría 2da.de San Fernando arribó al lugar a los pocos minutos.Según las fuentes, los efectivos constataron que la mujer estaba muerta como consecuencia de un martillazo en el cráneo y que su esposo se había colgado de un tirante, en el fondo de la vivienda.El personal policial determinó que no habían elementos sustraídos ni desorden en la casa, añadieron los voceros.Además, los pesquisas hallaron varias cartas y el hijo reconoció que fueron escritas por su padre, en tanto que en al menos una de ellas dijo que ambos no querían vivir más a raíz de las enfermedades que padecían.Con esos datos, la causa que en un primer momento tramitó ante el fiscal José Amallo pasó a ser investigada por Bibiana Santella, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de San Fernando.La funcionaria judicial caratuló el hecho como un "homicidio calificado por el vínculo y suicidio", y no un femicidio, dado que en principio no había denuncias previas por violencia de género por parte del hombre hacia su mujer."No hay antecedentes de que él la golpeaba o la maltrataba, está todo en proceso de investigación, en principio parecería que la mató y se suicidó por un acuerdo, aunque para ser un pacto, fue muy violento", dijo a Télam un vocero encargado de la pesquisa.Al respecto, los investigadores procuraban determinar a través de sus historias clínicas si efectivamente la pareja sufría algún tipo de enfermedad.La fiscal Santella dispuso que la autopsia sea realizada mañana a las 14 en la morgue judicial, concluyeron los voceros.