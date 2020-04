Julio Zamora presentó una propuesta a Kicillof para iniciar la reactivación industrial administrada en Tigre

El intendente de Tigre, Julio Zamora, en diálogo con radio Simphony (programa Volviendo al Norte – viernes 17hs.) reconoció que la caída en los ingresos en el último mes ha sido “monumental”. Por tanto, pide a las autoridades nacionales y provinciales un “esfuerzo intelectual” para iniciar el camino de la “reactivación administrada”.

En este sentido, Zamora le presentó una propuesta al gobernador Axel Kicillof para “iniciar el camino de la producción” en empresas relacionadas a la “metalmecánica, el plástico y astilleros”. La industria del turismo en Tigre, una de las más sobresalientes del conurbano, tendrá que esperar un turno mucho más tardío como ocurre en el rubro a nivel mundial.

Presentamos una propuesta de ‘reactivación administrada'

La propuesta presentada al gobernador Axel Kicillof por parte del municipio de Tigre pretende generar un comienzo de actividades que le permitan luego la sostenibilidad al distrito. La provincia será la encargada de llevar la idea a Jefatura de Gabinete de Nación para su análisis.

“Estamos preocupados por la evolución sanitaria de la pandemia, ya que empezamos a ver más casos. Pero también preocupados por la situación económica y la sostenibilidad de nuestras comunidades. Hoy le presentamos al gobernador Kicillof un proyecto de ‘reactivación administrada' de distintas actividades que se dan en el municipio de Tigre como la metalmecánica, la plástica, los astilleros y obras de construcción de gran envergadura, como forma de dar inicio a estas actividades que nos permitan seguir subsistiendo”, remarcó el jefe comunal.

“Hemos tenido una caída abrupta de nuestros ingresos. Y todas las empresas, la que no está rebajando salarios por suspensiones, está pensando en despidos. Estamos proponiendo una salida administrada, segura con todos los protocolos necesarios para que el impacto de la pandemia no perjudique a ningún trabajador. Pero en el entendimiento que en esta fina y delgada línea de sostener a nuestras comunidades y proteger a nuestros vecinos de la pandemia tenemos que hacer el esfuerzo intelectual y el esfuerzo como municipio junto a organizaciones gremiales y empresas que consultamos de poder iniciar actividades con todos los requisitos de protección para los trabajadores”, alertó Zamora.

Medidas sociales y culturales para retomar la producción y no llegar

El intendente destacó que las medidas que ya se están tomando en el municipio desde el inicio de mes que implican cambios culturales podrían ser conducentes para iniciar “el camino de la producción”. A la vez que resaltó que espera que no haya un “día después” sino que se logre salir “paulatina y progresivamente” y en ese sentido se preparan las propuestas”.

“Estamos presentando esta propuesta al gobernador para que lo presente al Poder Ejecutivo Nacional para el inicio de actividades. Nosotros ya fuimos tomando medidas, incorporando culturalmente conductas en nuestros ciudadanos. El día 9 (de abril) pusimos el uso obligatorio de ‘tapabocas'. Todas esas medidas de distancia social, aislamiento de todos aquellos que no tienen que hacer actividades, y el ‘tapabocas' son medidas conducentes para que ahora podamos iniciar el camino de la producción. Si no hay producción dentro de nuestras comunidades, es muy difícil la sostenibilidad de nuestros municipios, de las familias, y vamos a un lugar que no queremos que es desempleo y recesión”, destacó.

Turismo en espera

El rubro del turismo en Tigre ha llegado a mover 1.300.000 visitantes en el distrito, cifra que impacta por cantidad de personas circulando en los centros de atracción, así como por la posibilidad de recursos económicos que puede traccionar al distrito. En este sentido, Zamora señala que será “el paso que sigue” al de la expectativa de aceptación por parte de la Provincia de la propuesta mencionada.

“El paso que sigue después de este paso. Primero, esperamos tener la aceptación por parte del gobierno de la provincia de esta propuesta. Y luego, poder ir a un turismo seguro, para hacer que nuestro Puerto de Frutos en algún momento pueda abrir. De qué manera hacemos la circulación de la población visitante para evitar la pandemia”, analiza el jefe comunal.

"El turismo es el rubro más difícil para elaborar un protocolo. Por eso, vamos a hablar con todo el personal relacionado a este área para ver qué propuesta le podemos dar al gobierno"

Sistema de Salud en los municipios de la región

En la semana, los intendentes de la Región Norte 2 (Tigre, San Fernando, Malvinas Argentinas, Pilar, Escobar, Campana) se reunieron con el ministro de Salud de Provincia de Buenos Aires. Sobre la misma, Zamora señaló que le solicitaron la necesidad de apurar el equipamiento de respiradores en los hospitales para completar una cifra que permita una mejor asistencia.

"En la reunión con los intendentes se compartieron experiencias con respecto a la pandemia, tomas de decisiones comunes y cómo vincularnos para complementar el sistema de salud", relató y luego detalló que "hay una disparidad en cuanto a la atención de terapia intensiva de los municipios, algunos están muy bien preparados como Malvinas Argentinas, y otros que no tienen toda la preparación adecuada".

"El HDI de Benavidez lo tenemos para atención exclusiva para la pandemia. Compramos los monitores multiparamétricos y bombas de infusión, solo nos falta que nos lleguen los respiradores, desde el gobierno provincial vía Nación, para tener al menos 10 camas de terapia intensiva", señaló con expectativa Zamora.

Respecto a las obras que el municipio realiza en el Hospital Provincial de General Pacheco, Zamora mencionó que "ya culminamos las obras del techo, por filtraciones que tenía, reacondicionamos lugares que estaban inutilizados como la farmacia y el sector de esterilización, y otros que estaban en pésimas condiciones". Luego, dijo que le solicitó al ministro la posibilidad de ampliar camas con respiradores: "El Hospital Provincial de Gral. Pacheco tiene solo 8 camas con respiradores, y necesitamos que por lo menos tenga 20".

Crisis “inédita” que obliga a readecuarse

"Esta situación es inédita y la transito con mucha preocupación. El Municipio que teníamos hasta el mes de febrero no va a ser el mismo en el futuro. Tuvimos una caída monumental en ingresos que va a hacer que tengamos que adecuarnos. Y creo que va a pasar mucho tiempo hasta recuperarnos. Si bien, en esos meses estábamos con preocupaciones, estábamos comenzando a pensar en salir de la recesión”, señaló.

Respecto a la caída de la recaudación, Zamora definió que “es algo muy grosero, te soy sincero. Como municipio teníamos como 15 mil millones de pesos en el año (presupuestado). En los 15 días del mes de Abril llevamos recaudando $150 millones cuando teníamos que recaudar $1200 millones en el mes.

"La proyección no es buena y nos va a obligar a readecuar al Municipio a la nueva realidad que tenemos", culminó.