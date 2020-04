Érica Rivas aclaró que “no se bajó” del proyecto "Casados con hijos" en teatro

La puesta teatral basada en la comedia que Telefe emitió entre abril de 2005 y diciembre de 2006 y que siguió repitiéndose desde entonces con altos niveles de audiencia, fue trasladada de junio de 2020 a enero de 2021 a causa de la pandemia.Pero el cambio de fecha volvió a poner sobre el tapete la presencia de Rivas, quien en la piel de María Elena, vecina de los Argento (la familia principal integrada por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato y Darío Lopilato), fue uno de los pilares de la tira.“Quiero aclarar que no me bajé del proyecto ‘Casados con hijos' en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impiden hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo”, contó la intérprete.Y propuso que “se preguntara a ellos (por los productores de la propuesta, una tridente integrado por Viacom CBS, Telefe y RGB Entertainment) por qué tomaron esta decisión”.La artista expresó también en Instagram (donde ostenta cerca de 200.000 seguidores) que “ante todo, me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír y que les agradezco muchísimo que les guste reírse conmigo: yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena, y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro”.Pero Érica reconoció ciertos desacuerdos sobre su posición en la pareja de ficción que compartía con Dardo (Marcelo de Bellis). “Siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír”.La mudanza de “Casados con hijos” de la televisión al teatro se concretará a partir del 15 de enero y cuenta con libros de Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón y la dirección de Francella.