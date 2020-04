Pixar posterga hasta noviembre el estreno de Soul

Esta decisión provocó, a su vez, que la llegada a la pantalla grande de “Raya and The Last Dragón”, una nueva producción de Disney, planeada para el 25 de noviembre, se aplace hasta el 12 de marzo de 2021, consigna la agencia EFE.Con las voces de Jamie Foxx y Tina Fey en los roles protagónicos, “Soul” era una de las grandes apuestas e la compañía para este año.En la línea de la exitosa “Intensa-Mente”, la cinta representaba a través de personajes al alma humana, a partir de la intervención en ese mundo de un músico de Nueva York, lo cual permite el juego de palabras del título -que significa “alma” en inglés- con el famoso género musical.La pandemia desatada en gran parte del mundo provocó que “Unidos”, último estreno de Pixar, estuviera sólo dos semanas en cartel, lo que lo convirtió en el filme menos visto en la historia de la compañía.