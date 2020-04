El Municipio de San Fernando realizó más de 100 verificaciones de precios en comercios

Desde el pasado 20 de marzo, el Municipio de San Fernando organiza equipos de Orden Urbano junto a la Secretarías de Gobierno y Economía para controlar el cumplimiento del Programa Nacional “Precios Máximos” que fija los valores de determinados artículos de primera necesidad al precio que tenían al pasado 6 de marzo, evitando sobreprecios.Se llevaron a cabo más de 100 inspecciones, encontrándose que en su mayoría los precios eran coincidentes con los máximos dispuestos, salvo en 9 locales que fueron multados y clausurados por presentar graves irregularidades, y 1 sólo multado por irregularidades leves.Son controlados supermercados, hipermercados, minimercados, autoservicios, almacenes, verdulerías y otros locales del rubro, para que mantengan los precios de los productos listados. Si se encuentra que el comerciante no cumple, se lo invita a retrotraer los precios al 6 de marzo, y si no lo hace, se procede a clausurarlo preventivamente, hasta tanto no vuelva a los precios del listado anterior.Se puede revisar el listado de precios del Gobierno Nacional y denunciar irregularidades en preciosmaximos.argentina.gob.ar o comunicarse al 0800-666-1518.