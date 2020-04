Quiénes podrán vacunarse en los centros de salud de San Isidro

El Municipio de San Isidro informó que comenzó a aplicar en forma gratuita vacunas contra la gripe y para completar calendario en pediatría.“Es importante aclarar que debido a las medidas de aislamiento en el marco de la pandemia y para no generar concentración de personas, solo podrán ir a vacunarse las personas que tengan el turno que pueden obtener por la web oficial o por teléfono”, destacaron desde la Secretaría de Salud del Municipio.Ante la escasez de vacunas que envía -por protocolo- el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se vacunará según los siguientes parámetros:- Mayores de 65 años- Embarazadas- Bebés de 6 a 24 meses-Personas de 2 a 64 años con patologías crónicas (debe presentar certificado médico que la indique).Se determina como patología crónica a todos aquellos ciudadanos que tengan cuadros crónicos respiratorios, cardiacos, inmune deprimidos, insuficiencia renal (en diálisis) y diabéticos.1. Tener Documento Nacional de Identidad (DNI) con domicilio en el partido de San Isidro.2. Poseer la Tarjeta Ciudadana SI y que la misma esté ACTIVA.3. No poseer obra social ni plan de medicina prepaga (los afiliados de PAMI, IOMA y las demás obras sociales y prepagas tienen que comunicarse con su prestador para recibir la vacuna).En caso de no tener Tarjeta Ciudadana o tenerla desactivada se podrá solucionar el problema de alguna de las siguientes formas:• Ingresando a: http://www.tarjetasanisidro.gob.ar/ (para el caso de sacar una tarjeta nueva o encontrarse vencida).• Llamando a 4512-3567 de 8:30 a 14:00 de lunes a viernes.• Enviando mail a ciudadano@sanisidro.gov.arLos turnos de vacunación se otorgarán a través de la web oficial del Municipio de San Isidro https://www.sanisidro.gob.ar/salud-vacunacion o llamando, de 8:00 a 17:00 (lunes a viernes) al 4707-1900 (CAT).Los turnos serán distribuidos de lunes a sábado de 8:00 a 12:00 en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)Las personas mayores de 65 años serán vacunadas de 8:00 a 10:00. El resto de los grupos anteriormente detallados, de 10:00 a 12:00. Con esta medida se busca que los adultos mayores puedan tener un mayor cuidado.1. “Reserve la vacante” colocando sus datos personales o los de su hijo.2. Presentarse personalmente en el CAPS seleccionado y a la hora elegida para ser vacunado.3. En caso de tener patologías médicas, presentar los certificados médicos correspondientes.