Diagnosticaron 41 nuevos casos de coronavirus y ya suman 266 los infectados en Argentina

De los nuevos 41 casos, 12 se detectaron en habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, 8 en territorio bonaerense, 8 en Córdoba, 7 en Chaco, 5 en Tucumán y 1 en Misiones, informó el Ministerio de Salud que detalló que con estos nuevos casos se elevó a 266 el número de infectados en el país, de los cuales 4 fallecieron.De estos nuevos casos "17 corresponden a personas con antecedentes de viaje a zonas con transmisión comunitaria, mientras que 11 son contactos estrechos de casos confirmados, 12 se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico y un caso de posible transmisión comunitaria se encuentra en investigación", precisó el parte de prensa del Ministerio de Salud.En cuanto a la reunión que mañana a las 11 encabezará el primer mandatario argentino, junto a Kicillof y los intendentes bonaerenses, el Presidente anticipó que en ese ámbito "se va a conocer cómo resolvemos el problema del taxista, del monotributista, del que recibe una asignación universal, vamos a resolver el problema de las PyMEs y de los pequeños comercios".Fernández destacó que el nivel de acatamiento a la norma de aislamiento social dispuesta ante la pandemia de coronavirus "fue hoy mayor que el de ayer", y consideró que "los argentinos vamos entendiendo el riesgo al que se expone el que circula y al que somete a otros".También anticipó que el gobierno está "trabajando en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)" para "prohibir los cortes de todos los servicios esenciales de los argentinos, para que el que no pueda pagar no se quede sin agua, luz, Internet, ni cable".Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, adelantó que el Gobierno evalúa "ir al sistema de viandas" y al armado de "módulos alimentarios" para que la gente pueda llevar a sus hogares "alimentos para varios días" para evitar el contacto y la circulación durante el aislamiento por el coronavirus.Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, reiteró la necesidad de cumplir con el aislamiento obligatorio para llegar al objetivo de "aplanar la curva" de casos de coronavirus, y subrayó que "esta indicación tan drástica de aislamiento social, preventivo y obligatorio es por toda la experiencia de otros países" en la que "sabemos que hay personas, sobre todo jóvenes y sanas, que tienen el virus sin un número importante de síntomas y sin compromiso de su estado general y que pueden transmitir" el Covid-19.En cuanto al cumplimiento de las medidas de aislamiento, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmó que están siendo "inflexibles" con quienes no cumplen con esas medidas, mientras que ya son al menos 4900 los detenidos en distintos puntos del país por violar la cuarentena.Por otra parte, y ante las perspectivas de aumento de casos, los ministerios de Obras Públicas y Salud de la Nación iniciaron gestiones para sumar más de 20 mil camas en las próximas semanas a los hospitales de todo el país y de esa forma ampliar la capacidad de internación de pacientes con síntomas de coronavirus.En cuanto a los argentinos varados en el exterior por la pandemia, esta noche a las 20.28 arribó al aeropuerto de El Palomar el primero de los aviones Hércules C-130 desde Perú con 70 personas y pocos minutos después hizo lo propio el segundo avión.En la pista los aguardaban el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier Xavier Isaac y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo.Aerolíneas Argentinas realizó hoy, por su parte, tres nuevos vuelos especiales desde Río de Janeiro.Los casi 500 argentinos que llegaron al país desde el aeropuerto internacional de El Galeao son, en su mayoría, pasajeros que tenían boletos por compañías que cancelaron sus vuelos provenientes de Río de Janeiro, Florianópolis, Bogotá, Lima y Punta Cana; mientras que mañana llegarán al Aeropuerto Internacional de Ezeiza otros vuelos especiales desde Miami, Madrid y Lima.La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó más de 120 vuelos especiales de diferentes compañías, entre ellos los 35 de Aerolíneas Argentinas, para transportar a argentinos varados en el exterior por las restricciones impuestas para contener la propagación del coronavirus, con lo que se estima que llegarán a cerca de 23.000 la cantidad de personas trasladadas con estos operativos.Panamá, por su parte, autorizó la operación de tres vuelos "humanitarios" de la aerolínea Copa para trasladar de regreso, mañana a 300 argentinos varados en el aeropuerto de ese país centroamericano.Distinta es la situación de argentinos varados en México y Honduras, quienes señalaron que viven en la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver al país a raíz de las restricciones de ingreso y circulación interpuestas en diferentes países por la pandemia de coronavirus.En el plano internacional, la Unión Europea (UE) estudia activar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), un fondo de rescate de la eurozona de 410.000 millones de euros, con el objetivo de paliar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.En Alemania, la canciller alemana, Angela Merkel, que ayer salió a hacer sus compras al supermercado como cualquier otro ciudadano de ese país, quedó en aislamiento luego de que el médico que hace menos de dos días la vacunó contra el neumococo dio positivo de coronavirus, confirmó un vocero oficial a través de Twitter.En Italia, 651 personas con cuadros positivos de coronavirus murieron en las últimas 24 horas, informó el gobierno de ese país que destacó que se registraron casi 1.000 contagios menos de los informados entre viernes y sábado. Con los nuevos datos, las víctimas totales llegaron a 5.476 desde el 21 de febrero en la península itálica.En tanto, en Estados Unidos la pandemia por coronavirus ya causó 371 muertos y 29.235 casos confirmados, según la última recopilación de la CNN en base a los sistemas públicos sanitarios, lo que supone un importante incremento en las últimas 24 horas a pesar de las restricciones impuestas por las autoridades para evitar nuevos contagios.