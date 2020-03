Coronavirus: El gobierno dispuso una cuarentena general hasta el 31 de marzo

Todas medidas del aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno

¿Quiénes están afuera del aislamiento obligatorio que dictó el gobierno?

Tras una intensa jornada de reuniones en la Quinta de Olivos, el jefe de Estado confirmó públicamente -y sin cadena nacional- que los argentinos deberán quedarse en sus casas hasta fin de mes, una medida nunca antes adoptada en el país."Dictamos un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). A partir de la medianoche de mañana y hasta las 24:00 del 31 de marzo dictamos un aislamiento social, preventivo y obligatorio", precisó Fernández, que consideró que con esta medida se ha "tomado el toro por las astas".Tras enumerar las disposiciones que se habían adoptado en los últimos días -cuarentena obligatoria para turistas y teletrabajo, entre otras-, consideró que hay "mucha gente que no entiende"."Podrán salir para seguir haciendo su vida habitual, van a poder ir a almacenes, supermercados, las farmacias, pero a partir de las 0:00 la Prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles, y serán sometidos la sanciones que establezca el Código Penal", advirtió Fernández.En ese sentido, subrayó que serán "inflexibles" con quienes estén en la calle y no se encuentren dentro de los exceptuados o no puedan explicar el motivo de su circulación por las calles.El Presidente hizo el anuncio de pie frente a un atril en la sala de conferencias de Olivos,acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti; de Buenos Aires, Axel Kicillof; y de Jujuy, Gerardo Morales.El resto de los mandatarios lo escucharon desde la primera fila, luego de haber compartido una reunión de más de tres horas, donde se discutieron los pormenores del decreto.Fernández dijo que el pueblo argentino tiene "dos peleas" simultáneas, que consisten en la lucha "contra la pandemia" y "contra la psicosis".Al respecto, definió la psicosis como "esa sensación de que el daño es muy grave, que todo es irreparable y de que nada puede hacerse".Con optimismo, consideró que Argentina tuvo "la suerte" de pertenecer a un "continente" en que "la pandemia llegó más tarde" y eso le dio al país "tiempo para prepararse"."Nada tiene sentido si los argentinos no hacemos nuestra parte", avisó.A la vez, afirmó que "en los próximos días" dictará normas para "aliviar la situación" del "sector de la informalidad" laboral y monotributistas.Sin dar detalles de las medidas, el Presidente tomó nota de la situación de mayor vulnerabilidad de esos sectores frente a la crisis económica por la cuarentena obligatoria que se decretó como consecuencia del avance del coronavirus en el país."La economía se va a relentizar y vamos a retener menor recaudación y problemas fiscales que tendremos que resolver", admitió.Para cerrar su breve mensaje, aseguró: "Si el contagio es menor, vamos a sufrir mucho menos como sociedad. Vayamos a descansar tranquilos, tenemos muchos días para cuidarnos y por delante una pelea que debemos dar como los argentinos. Gracias a todos".A continuación se detallan las medidas del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dispuesto por el Ejecutivo nacional para profundizar el aislamiento de la población como prevención al contagio de coronavirus, y que regirá desde las 0:00 de este viernes hasta las 24:00 del martes 31 de marzo.-A partir de las 0 horas de mañana, Viernes, hasta las 24 horas del 31 de marzo todos tienen que permanecer en sus casas.-Se declara feriado puente el 30 de marzo y se adelanta el feriado del 2 abril al 31 de marzo, para hacer más corta esa semana, al igual que lo será la próxima con los feriados del lunes y martes, 23 y 24 de marzo respectivamente.-Los almacenes, supermercados, negocios de cercanía y farmacias estarán abiertas.-La Prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y las Policías provinciales controlarán el cumplimiento del aislamiento.-Quienes circulen por la calle deberán justificar el motivo.-Habrá sanciones para quienes incumplan el aislamiento, que serán las que dispone el Código Penal.-Serán inflexibles con las sanciones a quienes incumplan el aislamiento.- Habrá excepciones al régimen de aislamiento para quienes trabajan en el gobierno nacional, provincial y municipal, en los niveles de conducción política, los que trabajan en la sanidad, seguridad y fuerzas armadas, los que trabajan en la producción de alimentos, de fármacos, de industrias como el petróleo, refinerías de naftas y gasoil y periodistas.-Un gabinete federal trabajará en medidas para paliar la menor actividad económica, a través de un gabinete federal.-Se van a dictar normas para aliviar la situación de los monotributistas y del sector informal de la economía.El decreto de necesidad y urgencia con el que el Gobierno declaró hoy la cuarentena obligatoria ante el avance del coronavirus deja exentas de su cumplimiento a algunas actividades específicas.Se trata principalmente de las relacionadas con el abastecimiento para la población durante el aislamiento preventivo y con la seguridad.A continuación las excepciones mencionadas por el presidente Alberto Fernández:- Conducción política: quienes trabajan en el Gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipales "en los niveles de conducción política".- Trabajadores de la salud y la seguridad: quienes se desempeñan en la sanidad, Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad tanto federales como provinciales y municipales.- Producción de alimentos y de fármacos: además de las personas que se desempeñan en la producción, aquellos que se dedican a la venta de comida y víveres, así como de remedios.- Combustibles: las personas que se desempeñan en el sector petrolero y en el refinamiento de naftas y gasoil.- Medios de comunicación: periodistas, fotógrafos y personas que trabajan en medios.