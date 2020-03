Juan Andreotti inauguró la asamblea legislativa en el HCD de San Fernando

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando comenzó su período legislativo 2020 con el discurso inaugural del Intendente Juan Andreotti, quien se dirigió por primera vez al cuerpo de ediles al iniciar su mandato.



El Jefe Comunal planteó las obras fundamentales para este año y agradeció al Presidente del HCD, Santiago Aparicio, a su equipo de trabajo y a los vecinos por el acompañamiento.



“Hoy es la primera vez que me toca inaugurar las sesiones legislativas en el distrito, siento un gran orgullo por el lugar que me toca ocupar, invité a los concejales de todos los partidos para que trabajemos en conjunto como invitamos día a día a los vecinos que, a través del pago de sus tasas, son el gran motor de la renovación de San Fernando”, explicó el Intendente Andreotti.



En ese sentido, el Jefe Comunal destacó: “Se nos presenta un año con muchas obras para San Fernando, con el eje puesto en lo medioambiental, que hoy es un tema fundamental para San Fernando, la Provincia, la Nación y todo el planeta, porque tenemos que entender que la naturaleza no nos pertenece, somos para de ella y con esa mirada vamos a trabajar en el cuidado y principalmente en la concientización que tenemos que hacer entre todos”.



De cara al 2020, Juan Andreotti destacó la concreción de importantes obras entre las que se destacan el túnel bajo nivel de la calle Martín Rodríguez; el Microestadio del Polideportivo Nº2, la Comisaria y Fiscalía y Comisaría de la Mujer; la puesta en valor de la zona del Canal como nuevo polo cultural y gastronómico; la continuación del Plan de Renovación de Veredas con una inversión de 100 millones de pesos, y la culminación de la última etapa del nuevo edificio de la Secretaría de Economía.



También destacó que se viene la obra del túnel de la calle Rivadavia, nuevos parques públicos, la construcción del espacio de recreación 'Paseo del Río'; el desarrollo de la producción isleña con la constitución de un sello propio, la construcción de un muelle público en 9 de julio y el río. En materia de salud, se ampliará la guardia del Hospital Oftalmológico y se agregarán nuevos consultorios. También se construirá un nuevo Jardín Maternal en Villa Jardín y se creará la segunda Escuela de Oficios Municipal en el barrio Hardoy. En el área de Seguridad, se sumarán 14 móviles a la flota de Protección Ciudadana.



El Presidente del HCD, Santiago Aparicio, destacó: “Estoy contento por todos los logros que pasaron en estos ocho años con el ex Intendente Luis Andreotti y por todos los proyectos en los que estamos comenzando a trabajar en este período de 4 años que tiene el Intendente Juan Andreotti, poniendo la mirada fuertemente en el medio ambiente, la salud y en lo deportivo. Las prioridades hoy son sostener la contención social y en ese sentido seguimos trabajando”.



Por su parte, el concejal por el Frente de Todos, Matías Molle, consideró: “Escuché atentamente el mensaje del Intendente Juan Andreotti y lo veo muy bien, va a ser un año con mucha actividad legislativa, con un bloque importante de 14 concejales generando propuestas y acompañando al Ejecutivo”.

Por motivos de prevención sanitaria ante la pandemia del coronavirus, como es de público conocimiento, se dispuso únicamente la presencia en el acto de concejales, funcionarios del Departamento Ejecutivo y medios de prensa.