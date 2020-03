Se Inauguró el Centro Cultural Evita en barrio Las Flores de Florida Oeste

Junto a vecinos y vecinas estuvieron presentes los concejales y concejalas del Frente de Todos Malena Cholakian, Laura Braiza, Julio Ceresa, Fabián Ruiz y Joaquín Noya, el ex candidato a intendente Lorenzo Beccaria, la concejal mandato cumplido Julieta Martínez Moltó, el congresal del Partido Justicialista Gerardo Klein.



Durante el acto de inauguración la secretaria general del Movimiento Evita Vicente López, Erica Pereyra, expresó: “estamos muy esperanzados y esperanzadas de que se viene una nueva etapa en donde vamos a poder discutir para adelante y generar espacios de festejo y de alegría como este centro cultural en el barrio. Lo mismo que cuando tengamos que salir a la calle no sea más para pedir comida ni para evitar que hipotequen el país como hicieron estos últimos 4 años. Ojalá que sea un espacio llena de actividades y para construir poder popular desde el barrio.”



En el mismo sentido, el secretario de organización y referente del barrio Las Flores, Emilio Pitu Pres, agradeció el acompañamiento de los presentes y afirmó que “este Centro Cultural surgió a partir de sueños e ideas que tenías muchos compañerxs y vecinxs del barrio”, y antes de finalizar aseguró “que de acá tiene que salir la organización popular para que la derecha no vuelva nunca más. Esta es la casa del barrio”.



Apenas se empezó a armar el centro cultural las mujeres del barrio fueron las primeras en hacer uso del nuevo espacio, por eso Paula Lablunda de Mujeres Evita contó como comenzó esa experiencia: “Nos empezamos a juntamos acá en este nuevo centro cultural las mujeres de Las Flores, para charlar de nosotras, de las cosas que nos pasan y de las que queremos hacer de ahora en adelante. Venimos de 4 años de abrir merenderos y comedores y pasarla mal, hoy estar inaugurando un Centro Cultural es increíble para nosotras, las mujeres y para los pibes y pibas. A seguir construyendo de abajo para arriba”.