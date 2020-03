Un auto quedó colgando de un segundo piso de una concesionaria de San Isidro

El insólito hecho se produjo ésta tarde en el local de Automotores Russoniello está ubicado en avenida Santa Fe al 999 y ocupa toda una esquina.Según se informó, todo sucedió mientras un empleado estaba acomodando los autos en el salón cuando una mala maniobra con la camioneta Volkswagen Tiguan lo llevó a incrustarse en la ventana y casi caer a la calle.El hecho generó conmoción entre empleados y transeúntes que no podían creer la situación que por poco no se transformó en una tragedia."Fue solo un susto", dijeron desde la empresa, y aseguraron que el conductor del vehículo no sufrió heridas.