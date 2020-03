San Isidro conmemoró el Día de la Mujer

Los femicidios en la Argentina se convirtieron en un espeluznante fenómeno ascendente, en lo que va de este 2020, se produjeron 69 crímenes que tuvieron como víctimas a mujeres, según datos del Observatorio “Ahora que sí nos ven”.



Para concientizar sobre esta problemática y conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Municipio de San Isidro realizó una jornada repleta de actividades con excluyente protagonismo femenino, desde música en vivo, talleres de capacitación, charlas a cargo de especialistas, hasta intervenciones artísticas y muestras de teatro.



“Ante la alarmante situación que nos toca vivir, este año nos propusimos reforzar la parte preventiva, llegar antes de la agresión a la mujer. Por eso, a través de estas iniciativas en conjunto con los jóvenes se busca visibilizar esta problemática, tomar concienca y reivindicar los derechos de la mujer. Debemos continuar trabajando para que los derechos de la mujer sean una realidad. Como sociedad debemos entender que este es un tema de todos los días, no de uno en particular”, sostuvo Carolina Crecenti, directora de la Dirección de la Mujer.



Durante el encuentro, hubo variadas propuestas artísticas protagonizas por mujeres que tuvieron como foco el tema de género.



Desde charlas, talleres de capacitación, fragmentos de teatro y música, hasta una representación del colectivo de teatro físico “Expresión Mole”, que buscó generar conciencia sobre la violencia machista que en muchas oportunidades termina en un femicidio.



“Arrancamos hoy 7 de marzo por el Día de la Visibilidad Lésbica, no sólo para abarcar la fecha referida a la mujer, sino también a la diversidad de género. Desde nuestro lugar, planteamos distintas actividades a lo largo del año con variadas temáticas que nos preocupan, y sin dudas, la violencia de género es una de ellas. Todo esto se puede lograr gracias a las políticas que lleva adelante el Municipio”, contó Victoria Ramondino, integrante de la red juvenil Tomá la Voz, que depende de la Secretaria de Integración Comunitaria de San Isidro.



A lo largo de la jornada, artistas emergentes de la zona que se presentaron en las obras de teatro abordaron la problemática de género desde distintas perspectivas. Para que la violencia tenga lugar solo en el escenario y no en la vida real.



Los jóvenes interesados en participar de los encuentros de la red juvenil Tomá la Voz pueden acercarse todos los miércoles, desde las 18:00, a la Av. 25 de Mayo 574, San Isidro.