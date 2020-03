San Martín: Cultura Tributaria renueva sus beneficios para los contribuyentes al día

Comienza una nueva edición del Programa Cultura Tributaria, la iniciativa municipal que beneficia a los contribuyentes que están al día con el pago de sus impuestos.En ese sentido, a partir de hoy, los vecinos y vecinas que no registren deudas en las tasas ALSMI o la Patente de Automotor tendrán la posibilidad de solicitar entradas para espectáculos o libros de exitosos autores.En esta oportunidad, “San Martín va al Teatro” ofrecerá entradas para disfrutar en exclusiva de la obra “En el aire”, con la actuación de Facundo Arana, el viernes 27 de marzo, a las 20.30, en el Complejo Cultural Plaza.También podrán acceder a “San Martín visita Temaikèn”, donde se entregarán hasta tres entradas para conocer el famoso bioparque que cuenta con numerosas especies de animales y plantas.Además, en San Martín Lee estará disponible la Biblioteca Impresa con una diversa propuesta de autores como “Amares”, de Galeano Eduardo; “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”, de Marian Rojas Estapé; “Crea un jardín en tu pared”, de Shawna Coronado; “Educar para sentir, sentir para educar” de Pilar Sordo; “Indias blancas” de Florencia Bonelli; “La razón de estar contigo - Un nuevo viaje” de Bruce W. Cameron, entre otros.Asimismo, se renovó la oferta de la Biblioteca Digital con ejemplares de diferentes géneros y autores como Stephen King, Daniel Balmaceda, Daniel López Rosetti, Gloria V. Casañas, entre otros escritores.Requisitos:Cultura Tributaria es un beneficio no solo para quienes no registren deuda de la tasa ALSMI de vivienda y multifamiliar, sino también para aquellos vecinos que tengan inmuebles con aforo comercios, industrias, mixto, y para los que tengan un auto o una moto y no registren deudas de la Tasa Automotor.Quedan excluidos los inmuebles aforados como baldíos, en construcción, unidad complementaria, y los que hayan obtenido la eximición del pago de la tasa.Para solicitar un beneficio, los vecinos deberán inscribirse en la web municipal ingresando a este link.En caso de no estar registrado, los contribuyentes tendrán que elegir la opción "Registrarme", cargar los datos -número de partida ALSMI/Automotor, número de recibo de la última boleta paga, nombre completo, DNI y mail-. Si ya lo hicieron, deberán hacer clic directamente en el botón “Acceder”, para ver los beneficios disponibles.Una vez finalizada la operación, recibirán un código de seguridad por mail y se les asignará el ejemplar o entradas que deberán buscar en la Subsecretaría de Ingresos Municipales -Belgrano 3747, primer piso, oficina 4-, de 8.30 a 14 hs.Para retirar el beneficio, es necesario presentarse con el DNI. En caso de no poder concurrir, podrá hacerlo otra persona con la autorización firmada por el titular, y la fotocopia del DNI del mismo.Debido a la gran repercusión del Programa Cultura Tributaria, sólo se podrá obtener un beneficio cada tres meses. Además, debe tenerse en cuenta que los cupos son limitados hasta agotar los ejemplares o entradas disponibles.