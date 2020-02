María José Viani “Tigre está preparado para prevenir y tratar el Dengue”

En esta línea, destacó la creación en 2019 de la Unidad de Vigilancia y Control contra el Dengue del Municipio, desde donde se monitorea la actividad del mosquito Aedes aegypti y se brinda respuesta ante posibles contagios. Viani aclaró que en Tigre son siete los casos confirmados, todos vecinos con antecedentes de viaje, es decir que no son casos autóctonos, que fueron identificados gracias al protocolo utilizado por el gobierno municipal. También puntualizó en que la fumigación es eficaz cuando se realiza en viviendas de personas que presentan Dengue y se refirió a las formas de contagio, síntomas y medidas preventivas para tomar en los hogares.A partir del 15 de agosto del 2019, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió un alerta para toda América de un nuevo ciclo epidémico. En Argentina, actualmente hay casos confirmados en todas las provincias del Norte. Los primeros que se dieron a conocer en el mes de enero fueron en Misiones, Chaco, pero también en la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal.Para que haya una epidemia se tienen que presentar tres condiciones: que exista el vector, es decir el mosquito Aedes aegypti; que existan personas susceptibles, que somos todos; y que la gente que se traslada constantemente, llegue con el virus en la sangre. En cuanto arribe al país una persona que haya visitado una región donde exista el virus, nosotros corremos el riesgo de que un mosquito Aedes aegypti lo pueda picar y transmitir la enfermedad a otras personas. Por eso debemos detectar los casos lo más precozmente posible para tratarlos a tiempo y, a su vez, no contagiar a los mosquitos y a otras personas que no han viajado. Así evitamos casos autóctonos.Tigre está preparado para prevenir y tratar el Dengue. Trabajamos en conjunto con la Universidad de San Martín y monitoreamos junto a biólogos el comportamiento del mosquito durante 2018 y 2019. En paralelo, concientizamos a la población mediante campañas de prevención, con medidas a tomar en el hogar, y en caso de viajes a países con transmisión viral activa. También, capacitamos a profesionales de la salud para tener diagnósticos tempranos y precisos, y a agentes territoriales.En 2019 creamos una Unidad de Vigilancia y Control contra el Dengue, encabezado por biólogos, porque es muy importante frente a la primera notificación de una persona con fiebre con antecedente de viaje, estar preparados para ir al domicilio, revisar el medioambiente donde vive y aplicar las medidas necesarias de fumigación. Hace años trabajamos en el relevamiento del vector (mosquito). El equipo de biólogos monitorea la aparición o no del mosquito; y ante casos sospechosos implementamos medidas de bloqueo del foco.Si, en Tigre son siete los casos confirmados, todos detectados por el sistema de salud local. Son vecinos con antecedentes de viaje, no son casos autóctonos. Es importante señalar la presencia de un protocolo eficaz que puede dar con el afectado para tratarlo e informarlo a los estamentos superiores del Estado. Sin estas herramientas municipales, no hay datos y el problema se invisibilizaría, por ello diariamente cargamos en el sistema nacional de datos SISA cada caso que nos resulta sospechoso; es una obligación nuestra y de todos los sistemas de salud. En Tigre el sistema de salud está digitalizado; tenemos online el resultado de los estudios de todos los pacientes sospechosos. Se trata de vigilar la epidemia y de esta manera disminuir el riesgo de llegar a tener casos secundarios.