Grupo Amarales, el barrio como canción

Aquel 15 de noviembre de 2012 no fue un día cualquiera para Amarales esta formación nacida en el partido de Lanús, al sur de la Provincia de Buenos Aires, ese día ante un Teatro Gran Rex colmado en su capacidad la cantante española Eva Amaral los bendecía como la única banda reconocida oficialmente en América Latina como banda tributo a su canciones y ahí comenzó una nueva aventura.Los Amarales, Loly en voz, Luis en guitarra, Miguel en bajo y Roberto Yaggy en batería, empezaron a desarrollar su carrera no solo homenajeando a la formación hispana sino que del papel en blanco llegaron las canciones, los sentimientos propios, del barrio, del mundo, de lo que pensaban. Así llego “Ya Veras”, su primer corte.La formación es la voz de muchas bandas del sur que quieren mostrar sus canciones pero el sistema los lleva al “under” privando de ver mas allá del horizonte, así expresan los Amarales esas sensaciones: “Hay muchísimas bandas unders que deberían estar arriba, bien arriba, lo más arriba posible y nadie los ve”.Sostienen que para que una banda sortee las dificultades es esencial “tener puesta la camiseta” y eso el Grupo Amarales lo sabe muy bien porque desde aquel Gran Rex hace siete años más que nunca no solo hacen canciones, como “A cielo abierto” que es su postura frente al cambio climatico, sino que a través de ellas llevan el barrio al mundo en cada melodía que crean.