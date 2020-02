Jorge Macri recibió al ministro Daniel Arroyo para la entrega de tarjetas alimentarias

“Esta tarjeta suma y mucho. Es la ventaja de trabajar en conjunto, ellos viene con una información, nosotros aportamos otra y vamos llegando a esos casos e historias individuales que necesitan ser asistidas”, señaló el jefe comunal, quien celebró la posibilidad de trabajar en conjunto con el Gobierno de Nación en este tipo de iniciativas.Con estas tarjetas alimentarias, los beneficiarios pueden comprar alimentos de la canasta básica. No se pueden utilizar para extraer dinero en efectivo ni la compra de bebidas alcohólicas. Para la selección de los vecinos beneficiarios se realizó el cruce de datos brindados por la ANSES y los de la AUH.Aquellas personas que la reciben son madres y padres con hijos de hasta 6 años que perciben la AUH; embarazadas a partir de los 3 meses que reciben Asignación por Embarazo y, por último, personas con discapacidad que reciben la AUH.“Vamos a garantizar la seguridad alimentaria de 2600 familias de este municipio. Con el plan ‘Argentina contra el hambre‘ arrancamos por los que menos tienen para llegar a todas las familias”, aseguró el ministro Arroyo.Aquellos beneficiarios que tengan un hijo recibirán $4 mil, mientras que aquellos que tengan dos o más hijos recibirán $6 mil.“Es muy importante el llamado a los comerciantes a la hora de no jugar con los precios. Y también es importante generar conciencia en cada una de las mamás al buscar los precios correctos, comprar fresco y nutritivo. Es un gran avance, no sólo para disminuir el hambre en nuestro país sino también mejorar la nutrición”, subrayó el intendente Macri, luego de hablar con los vecinos presentes y los profesionales que se encontraban allí ofreciendo una capacitación vinculada a la buena alimentación.