En el marco del Plan Argentina contra el Hambre, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, encabezaron la entrega de más de 5.000 tarjetas alimentarias en el Club Atlético Boulogne.El Plan incluye la entrega de las Tarjetas Alimentarias para facilitar el acceso a la comida a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH. (Ver cómo se usa).“El balance es muy positivo, hubo un operativo ejemplar en San Isidro. Entregamos más de 5.000 tarjetas para un distrito donde hay unos 9 mil chicos. Es una tarjeta del Banco Provincia que no permite extraer dinero del cajero, sino comprar alimentos saludables”, detalló Arroyo.Y agregó: “La prioridad de este gobierno es volcar recursos para incentivar el consumo y mejorar la nutrición. Con 350 mil tarjetas alimentarias entregadas a fines de febrero vamos a cubrir el 70 por ciento del país y en marzo todo el país con 1.400.000 tarjetas para unos 2.800.000 chicos y chicas”.Por su parte, el intendente Posse, sostuvo: “El plan es transparente, eficiente y tiene método. Cuando hay un problema como el del hambre, Nación, Provincia y Municipios deben trabajar en conjunto”.Luego de recibir la tarjeta los vecinos participan de un taller de nutrición para saber qué alimentos comprar. “Les explicamos los beneficios de consumir frutas y verduras, leches, yogures y quesos, carnes y huevos. La idea es tratar de disminuir el consumo de alimentos procesados con mucha cantidad de sal, azúcar y grasas no saludables”, contó la nutricionista Yael Huberty.¿Cómo se usa?La tarjeta tiene un monto de entre 4 mil y 6 mil pesos, dependiendo de la cantidad de hijos a cargo. Permite comprar todo tipo de alimentos a excepción de bebidas alcohólicas. Su recarga es mensual. La tarjeta no puede ser retenida ni cobrarse comisiones o adicionales.